國產新車準備好了！明年起換老舊機車最高補助5千元

環保署發布「機車汰舊換新補助辦法」，從明年1月1日起，民眾汰換老舊機車環保署最高補助新台幣5000元。國內機車製造大廠響應政策，齊發聲「新車準備好了」。

環保署12日訂定發布「機車汰舊換新補助辦法」，積極鼓勵民眾汰換老舊機車，減少空氣汙染，改善空氣品質。從明年元旦起，民眾汰換並新購電動二輪車或七期燃油機車，環保署最高補助5000元，110年起最高補助3000元；民眾於換購符合七期排放標準的機車或電動二輪車後，可委託車輛製造廠或銷售商，向汰換機車車籍所在地的環保局提出申請。

環保署表示，國內相關車廠響應環保，投入創新生產電動二輪車，生產符合最新機車排放標準（七期排放標準）的燃油機車，供民眾選擇，目前國內3大機車製造廠陸續推出七期燃油機車，三陽工業股份有限公司推出7款，光陽工業股份有限公司推出8款，台灣山葉機車工業股份有限公司規畫推出中。

環保署表示，機車汰舊換新補助採分年度調降金額的方式推動，希望車主及早淘汰老舊機車，改用電動二輪車或符合七期環保排放標準的機車，不僅減少空氣汙染，還可享有較高金額補助，一舉數得。

「機車汰舊換新補助辦法」相關資料請參閱環保署新聞專區下載附加檔案，或至行政院公報資訊網下載。