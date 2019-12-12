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漢堡王高雄門市開幕時間曝光！ 一百顆小華堡免費送

2019-12-12 13:11聯合報 記者張芳瑜／即時報導

高雄人久等了！漢堡王南下搶駐高雄第一間門市開幕日確定，即將於12/27正式登場，此外，桃園台茂門市也將於12/25開幕，漢堡王年展18家店，讓全台喜愛漢堡王的粉絲都能享受火烤美味。配合開幕期間，高雄、桃園門市推出限量一百顆小華堡免費送，以及2,000張小華堡買一送一回客券等優惠。

漢堡王回歸高雄的首間門市就在三民區建國三路11號，位於高雄車站周邊、站前麥當勞的隔壁，開幕期間除了推出小華堡免費送等優惠內容，購買任2套限時主打星套餐還可獲得限量購物袋一個，桃園台茂門市也同享優惠，粉絲們可以趁著開幕日優惠期間手刀衝一波。

桃園台茂門市優惠券。圖／漢堡王提供
桃園台茂門市優惠券。圖／漢堡王提供
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漢堡王高雄門市12/27正式登場。圖／漢堡王提供
漢堡王高雄門市12/27正式登場。圖／漢堡王提供
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桃園高雄門市優惠券。圖／漢堡王提供
桃園高雄門市優惠券。圖／漢堡王提供
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桃園台茂門市也將於12/25開幕。圖／漢堡王提供
桃園台茂門市也將於12/25開幕。圖／漢堡王提供
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漢堡高雄車站麥當勞

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