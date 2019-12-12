漢堡王高雄門市開幕時間曝光！ 一百顆小華堡免費送

相關新聞
醫界「雷公」陳楷模辭世 享耆壽91歲2019-12-12 09:47
COP暖消息 索國向我氣象局致謝「沒因斷交把系統撤走」2019-12-12 09:28
吳德榮：周日起連四天暖得不像冬天2019-12-12 07:43
漢堡王小編狠角色 神回應網友客訴：漢堡不夾手他人2019-12-12 11:34
返鄉投票疏運高鐵加開54班次 12/14零時開放訂票2019-12-12 09:56
台鐵定期花東實名制將上路 班次、何時要訂看這篇2019-12-12 11:57
年度關鍵字「與惡」奪冠 醫：思覺失調治療兩成可康復2019-12-12 13:09
37年未追蹤 60歲結石患者驚見輸尿管7顆「糖炒栗子」2019-12-12 12:42
境外汙染物來襲 環保署協調電廠降載2019-12-12 12:13
不是太厚就是貴 漁業署徵求漁民用救生衣的新材質2019-12-12 11:53
北捷禁駕駛特休又扣分？ 北捷：勞動條件均優於勞基法2019-12-12 11:50
油國宣布將擴大減產 估下周汽、柴油都漲0.4元2019-12-12 10:54
鄭明典：氣候預測運用「不是按個開關就能完成」2019-12-12 10:53
【黃色笑話】「還好啦」2019-12-12 10:43
女性不該與男性競爭？束縛女性的性別雙重標準2019-12-12 10:24
U值媒／「台灣」的概念，其實還有很長遠的路要走2019-12-12 10:24
故宮南院鎮館之寶龍藏經 科技奇幻互動獲國際影展金獎2019-12-12 10:14
因應選舉台灣高鐵加開54班次列車 14日凌晨開放購票2019-12-12 10:04
HPV無所不在！醫：預防疫苗男女都該打2019-12-12 09:59
大腸鏡檢查常得重做？ 醫師說：病患檢查前準備不足2019-12-12 09:55
破解蝴蝶和螞蟻間的摩斯密碼 跨國研究獲登國際期刊2019-12-12 09:53
少婦天冷即手腳冰冷 原來罹患了「冷凝球蛋白血症」2019-12-12 09:44
明顯回暖 氣象局：下周日夜溫差逾10度要留意2019-12-12 09:41
對岸境外汙染物來了！從北向南空氣品質漸差2019-12-12 09:23
教你如何查空汙 科博館辦「網住好空氣」特展2019-12-12 07:23
公費流感疫苗不夠打 地區急調度2019-12-12 00:30
門診減量為求達標 6醫院異常件數暴增遭追核2019-12-12 00:27
長照扣除額 上看20萬人恐享不到2019-12-12 00:13
苦等換心 先裝長效心室輔助器2019-12-11 23:44
長者起身頭暈 姿勢性低血壓2019-12-11 23:43
健康你我他╱每天早晚熱敷 不再腰痛了2019-12-11 23:29
台北101跨年測試片流出 「再一下下就好」這27字太可愛2019-12-11 23:12
雙子座流星雨13、14日進入極大期 仰德大道交管2019-12-11 23:09
39分鐘地牛連翻身！宜蘭今晚2震 最大震度4級2019-12-11 22:35
明天空品慘兮兮！西半部全拉「橘色警報」 高屏「紅爆」2019-12-11 22:01
宜蘭地震尚無災情 震後山區道路易落石要避行2019-12-11 21:55
宜蘭規模3.8地震 最大震度4級2019-12-11 21:48
產銷履歷有驗證 小農契作「金農米」2019-12-11 19:44
跑馬小心兩大殺手 水分、電解質流失恐致命2019-12-11 18:44
熱門文章
首波「41間餐廳名單」進駐遠百信義A13！看板都掛好了2019-12-11 20:21
名醫唐心北登山猝逝 女兒：父親早有心理準備2019-12-11 19:44
台北101跨年測試片流出 「再一下下就好」這27字太可愛2019-12-11 23:12
抹茶控哭了！ 開業8年「和茗甘味處」月底熄燈2019-12-11 16:13
台灣之星「電信1212購物節」88元吃到飽限量壓軸再現2019-12-11 16:43
金融業跟半導體工程師獎金都沒它多！為何這冷門職業能登上台灣獎金排行冠軍？2019-12-12 08:26
吳德榮：周日起連四天暖得不像冬天2019-12-12 07:43
醫界「雷公」陳楷模辭世 享耆壽91歲2019-12-12 09:47
長照扣除額 上看20萬人恐享不到2019-12-12 00:13
男性寧可自慰也不愛愛？是否早洩 須符3條件2019-12-11 23:28
131公斤里長3年減掉52公斤 他現身林口長庚分享心得2019-12-11 17:40
2020年最好運4大星座！獅子走出逆境、天蠍終於脫單了2019-12-11 22:58
她3度就醫未揪出麻疹 今確定住院期間害護理師遭感染2019-12-11 16:23
行動電源可免費借 百貨隱藏版貼心服務寵客術2019-12-11 15:28
年節打掃禁忌多 絕不動「這處」當心毀家運2019-12-11 14:17
韓國客戶開會狂吃她豆腐 對方竟喊「這沒什麼」2019-12-11 16:41
明天空品慘兮兮！西半部全拉「橘色警報」 高屏「紅爆」2019-12-11 22:01
漢堡王小編狠角色 神回應網友客訴：漢堡不夾手他人2019-12-12 11:34
每日星座運勢／雙子有機會獲主導權 財運令人羨慕2019-12-12 00:00
COP暖消息 索國向我氣象局致謝「沒因斷交把系統撤走」2019-12-12 09:28
門診減量靠做假達標 除了市聯醫還有五家醫院2019-12-11 15:31
「台灣沒有了，全世界看不到」 極度瀕危巴氏銀鮈復育成功2019-12-12 11:31
90K跑船哥感情不順想考公職 網勸退：學投資吧2019-12-11 13:23
弘爺漢堡換新裝！貓奴最愛「Hello Kitty 自動傘」打造粉色浪潮2019-12-11 20:09
東北季風13日起減弱 舒適溫暖天氣到下週2019-12-11 17:50
【生活見聞】劉雲英／感恩日記2019-12-12 06:00
台南人許願漢堡王展店 小編神回「華堡不給加糖」2019-12-11 21:12
小米四款米家新品驚喜登台 無線吸塵器五千有找拼Dyson2019-12-11 17:54
公費流感疫苗不夠打 地區急調度2019-12-12 00:30
麥當勞飄麵包香！ 三款法國直送肉桂捲、丹麥捲必吃2019-12-11 19:04
中山雙連「耶！心中山好好玩」5大耶誕必拍亮點2019-12-12 00:17
香港第一女神關之琳秀新行頭 網：果然是「巷仔內」的2019-12-12 11:17
「飛機河粉」新北首店插旗比漾廣場 開幕首三日穿綠衣河粉買1送12019-12-11 19:11
買來聖誕紅自種隔一年為何不轉紅？業者揭答案2019-12-11 13:56
排便出血當痔瘡 婦胃長4顆息肉竟全癌變2019-12-11 13:44
長榮航空台北-小松航線增班 明年立山黑部開山後天天飛2019-12-11 15:28
12星座注意！2020年誰會是你的財運貴人？2019-12-12 09:13
少婦天冷即手腳冰冷 原來罹患了「冷凝球蛋白血症」2019-12-12 09:44
孩子哭鬧就給手機？研究證實：太早接觸螢幕會影響語言能力2019-12-12 10:50
39分鐘地牛連翻身！宜蘭今晚2震 最大震度4級2019-12-11 22:35
留言