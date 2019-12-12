年度關鍵字「與惡」奪冠 醫：思覺失調治療兩成可康復

Google台灣2019年度搜尋排行榜出爐，台劇「我們與惡的距離」奪下Google快速竄升關鍵字總榜冠軍。劇中演員林哲熹更因為深刻的扮演思覺失調症患者，讓大眾更加認識這個疾病。然而許多人對於這個疾病會反覆發病，認為「就是沒有救了」，但醫師表示，思覺失調症透過治療病情可獲得控制，且近兩成病患可康復。

三軍總醫院精神醫學部部主任葉啟斌表示，思覺失調症通常好發於二十幾歲的青年人，通常和體質遺傳，以及受到壓力、挫折等環境誘發有關。症狀包括妄想、幻聽等正性症狀和沒有動機、注意力不集中、情感沒有反應等負性症狀。若是沒有接受治療，腦部的退化會越來越嚴重，而接受治療有10％至20％的病患可康復。

葉啟斌表示，過去第一代藥物以多巴胺阻斷劑為主，針對正性症狀進行治療，使患者鎮靜，但也會產生肌肉僵硬、目光呆滯、憂鬱以及類帕金森症等副作用。第二代藥物除了多巴胺阻斷外也活化血清素，使病患心情愉悅、提升動機，不僅治療正性症狀也改善負性症狀。另外，現在也有長效針劑，每月或三個月打一針，可避免病患病識感不足而忘記用藥、或是不想用藥的狀況，以穩定病情。