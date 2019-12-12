「醫界雷公」陳楷模辭世 享壽91歲

陳楷模曾任國泰醫院前院長、總統府前資政，也曾在前總統陳水扁任內擔任醫療小組召集人。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

國泰醫院發表聲明，前任院長陳楷模12月6日辭世，享壽91歲。院方轉達家屬低調治喪心願，代表家屬感謝媒體及外界關心。陳楷模在醫界有雷公之稱，12月17日舉行告別式。

陳楷模曾任國泰醫院院長、總統府資政，也是台中監獄受刑人陳水扁擔任總統時，為總統醫療小組召集人，早年參與連體嬰忠仁、忠義分割手術、創立全台第一個乳癌病友團體，晚年不改雷公本色，批判健保給付制度使外科醫療無法傳承，讓外科手術死亡病例增加。

1929年出生的陳楷模，在醫界輩分極高，國內許多外科名醫都是他的學生，包括亞東醫院前院長朱樹勳、乳癌防治基金會董事長張金堅、親民黨副主席張昭雄、林口長庚醫院前院長陳敏夫及滯留海外未歸的新光醫院副院長黃芳彥等。

張金堅是陳楷模指導的第一位博士班學生。張金堅回憶，陳楷模處事兇悍，要求嚴格，說話大聲，罵人大聲，所以被稱為雷公，但因個性耿直，行事有原則，在台大期間扮演改革者，曾任台大醫院急診處、麻醉科和外科主任，推動國內心臟及肝臟移植，把骨科從外科部獨立出來。

陳楷模早年與陳水扁家關係極深，吳淑珍發生車禍，從中部轉診至台大時，雙腳已經不能動，胸腔受傷，有生命危險。許多醫師對於要不要動刀，感到猶疑，陳楷模決定救人優先，從此奠定與扁家的長年友誼。

陳楷模在陳水扁任總統時，批判醫界手術、檢驗浮濫亂象，認為這樣下去健保絕對會倒。

國內第一個乳癌病友團體，由陳楷模發起，1986年3月成立，就是現在台大真善美俱樂部的前身。