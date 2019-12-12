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境外汙染物來襲 環保署協調電廠降載

2019-12-12 12:13聯合報 記者彭宣雅／台北即時報導

環保署表示天凌晨東北季風挾帶中國境外汙染物逐漸影響台灣空氣品質，依最新監測資料，最高濃度在馬祖站8時PM2.5達84微克/立方公尺，北部地區在富貴角站3時PM2.5達40微克/立方公尺，北部空氣品質多為普通等級。

隨東北季風持續挾帶上游境外汙染物南下影響，環保署表示，午後將逐漸影響中南部地區，南部內陸地區擴散條件稍差，汙染物可能累積。中部、雲嘉南、高屏空品區及金門地區為橘色提醒等級；馬祖地區為紅色警示等級，提醒民眾留意空氣品質變化。

環保署說，這波境外汙染指標汙染物以PM2.5為主，上午北部地區多在25至40微克/立方公尺，午後逐漸緩和。中南部於午後受到境外汙染影響，PM2.5可能達40~50微克/立方公尺，空氣品質以橘色提醒等級為主。

環保署預報今晚到明天清晨境外汙染影響可望逐漸減緩，竹苗以北地區空氣品質將轉為普通至良好等級，中南部地區受地形因素限制，大氣擴散條件不佳，未來一、兩天空氣品質多為橘色提醒等級，宜蘭、花東多為良好等級，離島地區為普通等級。

環保署協調經濟部及台電公司進行協和、林口、台中、興達電廠降載減排，截至日上午10時降載電量共6142.5萬度，SOx減量22.2公噸，NOx減量23.8公噸，TSP減量2公噸，約有全台電廠每日汙染排放量之13%的減量幅度。

空氣品質環保署PM2.5

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