台鐵定期花東實名制將上路 班次、何時要訂看這篇

為加強服務花蓮及台東民眾，台鐵自12月17日起，開放訂票日起至乘車日（含）12日前之期間，提供符合實名制資格旅客得以實名制方式預訂乘車票。

有關訂票資格、車次及訂票期程說明如下：

一、花蓮民眾實名制優先購票：

開放每日（含連續假日）台北=花蓮開行之207次、周一至周六開行之238次、周日開行之240次及周六開行之206次四班列車，提供符合身分證字號U開頭、設籍花蓮（每年3月1日、8月1日及12月1日更新資料）及上開前述兩者之配偶及直系血親一親等之民眾得以實名制方式預訂乘車票。

二、台東民眾實名制優先購票：

開放每日（含連續假日）台北=台東開行之408次、431次及逢周六、日、一行駛之405次三班列車，於開放訂票之日起至乘車日（含）12日前之期間，提供符合身分證字號V開頭、設籍台東（每年3月1日、8月1日及12月1日更新資料）及上開前述兩者之配偶及直系血親一親等之民眾得以實名制方式預訂乘車票。

三、開放訂票期程舉例說明：

1.乘車日為周一至周五，實名制可訂票期間為開放訂票之日起至乘車日（含）12日前之期間（即開放訂票日起（含）後三天），如乘車日為12月31日（周二），實名制可預訂日為12月17日（周二）、18日（周三）及19日（周四）。

2.乘車日為周六，實名制可訂票期間為前兩周之周五、周六及前一周周日及周一，如乘車日為1月4日（周六），實名制可預訂日為12月20日（周五）、21日(（周六）、22日（周日）、23日（周一）。

3.乘車日為周日，實名制可訂票期間為前兩周之周五、周六及前一周之周日、周一及周二：乘車日為1月5日（周日），實名制可預訂日為12月20日（周五）、21日（周六）、22日（周日）、23日（周一）及24日（周二），以此類推。

未訂完之座位於實名制列車優先訂票期間過後，全面開放一般旅客訂票。