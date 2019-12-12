親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

2019日本年度漢字「令」！令和元年跨越災難的時代願望

大唐女的「絕美牽手術」 如何引發一場當代風暴

不是太厚就是貴 漁業署徵求漁民用救生衣的新材質

2019-12-12 11:53聯合報 記者彭宣雅／台北即時報導

漁船海上作業時因潮起潮落不甚平穩，漁民在海上如有穿著救生衣，可提高落水時獲救率。農委會漁業署因此徵求各界專業機構、研發產製團體，協助提供適合的救生衣材質。

漁業署表示，目前市面上常見救生衣類型，主要有充氣式與非充氣式，漁船上所配置的救生衣，大多屬非充氣式，雖符合「船舶設備規則」規定，但係以泡棉類材質填充，龐大厚重且穿著後難以從事漁撈作業。

漁業署表示，充氣式救生衣雖體積較小，但價格較非充氣式救生衣貴，落水充氣後或逾一定年限未使用，須再更換氣瓶，成本較高，且漁撈作業中穿著，可能因魚鉤穿刺或磨損破裂而失效。

今年10月24日漁業署邀勞動部、交通部航港局、工業技術研究院、宜蘭縣漁工職業工會、相關區漁會及國內救生製造廠商代表，針對人員落海等危險因素，召開會議討論，取得救生衣材質應朝重量輕薄、穿戴方便，不影響海上操作為原則之共識；但至今都未尋得適用的救生衣。

希望各界能提供適當救生衣材質及樣式建議，供漁業署在實際操作評估後，作為鼓勵漁民購置救生衣參考。（漁業署承辦單位電話：02-23835849、email:tunglin@ms1.fa.gov.tw）。

充氣式救生衣。圖/漁業署提供
充氣式救生衣。圖/漁業署提供
分享
非充氣式救生衣。圖/漁業署提供
非充氣式救生衣。圖/漁業署提供
分享

漁業署漁民勞動部

延伸閱讀

綠色和平指台漁船不當對待漁工 漁業署籲提事證

立院經濟委員會考察 東港碼頭淤積解決有譜

要「顧肚子」還是「顧佛祖」 屏東漁民總統選票...

到新北市海域垂釣 不穿著救生衣防滑鞋罰款3萬...

台東父子磯釣8歲兒落海 海巡及時救援保命

星探者點閱破百萬 張國煒指點救生衣吹氣不馬虎

相關新聞

醫界「雷公」陳楷模辭世 享耆壽91歲

2019-12-12 09:47

COP暖消息 索國向我氣象局致謝「沒因斷交把系統撤走」

2019-12-12 09:28

吳德榮：周日起連四天暖得不像冬天

2019-12-12 07:43

漢堡王小編狠角色 神回應網友客訴：漢堡不夾手他人

2019-12-12 11:34

返鄉投票疏運高鐵加開54班次 12/14零時開放訂票

2019-12-12 09:56

台鐵定期花東實名制將上路 班次、何時要訂看這篇

2019-12-12 11:57

漢堡王高雄門市開幕時間曝光！ 一百顆小華堡免費送

2019-12-12 13:11

年度關鍵字「與惡」奪冠 醫：思覺失調治療兩成可康復

2019-12-12 13:09

37年未追蹤 60歲結石患者驚見輸尿管7顆「糖炒栗子」

2019-12-12 12:42

境外汙染物來襲 環保署協調電廠降載

2019-12-12 12:13

北捷禁駕駛特休又扣分？ 北捷：勞動條件均優於勞基法

2019-12-12 11:50

油國宣布將擴大減產 估下周汽、柴油都漲0.4元

2019-12-12 10:54

鄭明典：氣候預測運用「不是按個開關就能完成」

2019-12-12 10:53

【黃色笑話】「還好啦」

2019-12-12 10:43

女性不該與男性競爭？束縛女性的性別雙重標準

2019-12-12 10:24

U值媒／「台灣」的概念，其實還有很長遠的路要走

2019-12-12 10:24

故宮南院鎮館之寶龍藏經 科技奇幻互動獲國際影展金獎

2019-12-12 10:14

因應選舉台灣高鐵加開54班次列車 14日凌晨開放購票

2019-12-12 10:04

HPV無所不在！醫：預防疫苗男女都該打

2019-12-12 09:59

大腸鏡檢查常得重做？ 醫師說：病患檢查前準備不足

2019-12-12 09:55

破解蝴蝶和螞蟻間的摩斯密碼 跨國研究獲登國際期刊

2019-12-12 09:53

少婦天冷即手腳冰冷 原來罹患了「冷凝球蛋白血症」

2019-12-12 09:44

明顯回暖 氣象局：下周日夜溫差逾10度要留意

2019-12-12 09:41

對岸境外汙染物來了！從北向南空氣品質漸差

2019-12-12 09:23

教你如何查空汙 科博館辦「網住好空氣」特展

2019-12-12 07:23

公費流感疫苗不夠打 地區急調度

2019-12-12 00:30

門診減量為求達標 6醫院異常件數暴增遭追核

2019-12-12 00:27

長照扣除額 上看20萬人恐享不到

2019-12-12 00:13

苦等換心 先裝長效心室輔助器

2019-12-11 23:44

長者起身頭暈 姿勢性低血壓

2019-12-11 23:43

健康你我他╱每天早晚熱敷 不再腰痛了

2019-12-11 23:29

台北101跨年測試片流出 「再一下下就好」這27字太可愛

2019-12-11 23:12

雙子座流星雨13、14日進入極大期 仰德大道交管

2019-12-11 23:09

39分鐘地牛連翻身！宜蘭今晚2震 最大震度4級

2019-12-11 22:35

明天空品慘兮兮！西半部全拉「橘色警報」 高屏「紅爆」

2019-12-11 22:01

宜蘭地震尚無災情 震後山區道路易落石要避行

2019-12-11 21:55

宜蘭規模3.8地震 最大震度4級

2019-12-11 21:48

產銷履歷有驗證 小農契作「金農米」

2019-12-11 19:44

跑馬小心兩大殺手 水分、電解質流失恐致命

2019-12-11 18:44
看更多

熱門文章

首波「41間餐廳名單」進駐遠百信義A13！看板都掛好了

2019-12-11 20:21

名醫唐心北登山猝逝 女兒：父親早有心理準備

2019-12-11 19:44

台北101跨年測試片流出 「再一下下就好」這27字太可愛

2019-12-11 23:12

抹茶控哭了！ 開業8年「和茗甘味處」月底熄燈

2019-12-11 16:13

台灣之星「電信1212購物節」88元吃到飽限量壓軸再現

2019-12-11 16:43

金融業跟半導體工程師獎金都沒它多！為何這冷門職業能登上台灣獎金排行冠軍？

2019-12-12 08:26

吳德榮：周日起連四天暖得不像冬天

2019-12-12 07:43

醫界「雷公」陳楷模辭世 享耆壽91歲

2019-12-12 09:47

長照扣除額 上看20萬人恐享不到

2019-12-12 00:13

男性寧可自慰也不愛愛？是否早洩 須符3條件

2019-12-11 23:28

131公斤里長3年減掉52公斤 他現身林口長庚分享心得

2019-12-11 17:40

2020年最好運4大星座！獅子走出逆境、天蠍終於脫單了

2019-12-11 22:58

她3度就醫未揪出麻疹 今確定住院期間害護理師遭感染

2019-12-11 16:23

行動電源可免費借 百貨隱藏版貼心服務寵客術

2019-12-11 15:28

年節打掃禁忌多 絕不動「這處」當心毀家運

2019-12-11 14:17

韓國客戶開會狂吃她豆腐 對方竟喊「這沒什麼」

2019-12-11 16:41

明天空品慘兮兮！西半部全拉「橘色警報」 高屏「紅爆」

2019-12-11 22:01

漢堡王小編狠角色 神回應網友客訴：漢堡不夾手他人

2019-12-12 11:34

每日星座運勢／雙子有機會獲主導權　財運令人羨慕

2019-12-12 00:00

COP暖消息 索國向我氣象局致謝「沒因斷交把系統撤走」

2019-12-12 09:28

門診減量靠做假達標 除了市聯醫還有五家醫院

2019-12-11 15:31

「台灣沒有了，全世界看不到」 極度瀕危巴氏銀鮈復育成功

2019-12-12 11:31

弘爺漢堡換新裝！貓奴最愛「Hello Kitty 自動傘」打造粉色浪潮

2019-12-11 20:09

東北季風13日起減弱 舒適溫暖天氣到下週

2019-12-11 17:50

【生活見聞】劉雲英／感恩日記

2019-12-12 06:00

台南人許願漢堡王展店 小編神回「華堡不給加糖」

2019-12-11 21:12

小米四款米家新品驚喜登台 無線吸塵器五千有找拼Dyson

2019-12-11 17:54

公費流感疫苗不夠打 地區急調度

2019-12-12 00:30

麥當勞飄麵包香！ 三款法國直送肉桂捲、丹麥捲必吃

2019-12-11 19:04

中山雙連「耶！心中山好好玩」5大耶誕必拍亮點

2019-12-12 00:17

香港第一女神關之琳秀新行頭 網：果然是「巷仔內」的

2019-12-12 11:17

「飛機河粉」新北首店插旗比漾廣場 開幕首三日穿綠衣河粉買1送1

2019-12-11 19:11

買來聖誕紅自種隔一年為何不轉紅？業者揭答案

2019-12-11 13:56

排便出血當痔瘡 婦胃長4顆息肉竟全癌變

2019-12-11 13:44

長榮航空台北-小松航線增班 明年立山黑部開山後天天飛

2019-12-11 15:28

12星座注意！2020年誰會是你的財運貴人？

2019-12-12 09:13

少婦天冷即手腳冰冷 原來罹患了「冷凝球蛋白血症」

2019-12-12 09:44

孩子哭鬧就給手機？研究證實：太早接觸螢幕會影響語言能力

2019-12-12 10:50

39分鐘地牛連翻身！宜蘭今晚2震 最大震度4級

2019-12-11 22:35

宜蘭規模3.8地震 最大震度4級

2019-12-11 21:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top