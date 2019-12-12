門診減量踩剎車！ 衛福部拍板明年4月才繼續減

衛生福利部全民健保署去年7月起要求區域級以上醫院門診減量，減量幅度已由最初的2%成長到3.96%。今年總額協商時，區域醫院及醫中心代表都大喊吃不消。日前衛福部部長陳時中拍板總額協商結果時，裁示明年第一季原定減量要求5.88%，將延至第二季（4月）實施，第一季減量幅度將維持現行3.96%。

健保署醫管組組長李純馥表示，總額協商時醫院代表強烈反應減量步調太快，民眾就醫行為改變速度跟不上，部長通盤考量公共衛生、分級醫療、民眾就醫權、政策的溝通落實需要更多時間，決定明年第一季暫緩，明年第一季將維持目前減量幅度3.96%，第二季起才要求減量至5.88%。

李純馥說，這次減量目標的延後，與這次市聯醫診察費申報不正確的事件無關，是早在日前總額拍板定案時就決定的。

針對有醫療院所抱怨在整合門診，多科醫師都為病人看診，卻只能申報一筆診察費，李純馥說，這是不正確的資訊，健保以個案管理相關費用為誘因，鼓勵醫院開設整合門診，對病人來說，有助減少多重慢性病或病情複雜看多科的奔忙；對醫院來說，多科看診整合為同一人次，也有助達成門診減量目標，但診察費還是可以多科合併申報，並非只能申報一科。

李純馥表示，整合門診是希望病人是在同一天就醫，負擔一次掛號費和部分負擔，就有醫師或藥師把關用藥，降低交互作用。多科診察費可以併為一筆申報，不但降低行政負擔，多科門診合併為同一人次，也有助達成門診減量目標。