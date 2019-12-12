漢堡王小編狠角色 神回應網友客訴：漢堡不夾手他人

漢堡王臉書粉絲專頁「BurgerKing 漢堡王火烤美味分享團」，因小編神回不到台南展店原因，是「國外不讓華堡加糖」(，逗趣答覆因此爆紅。昨有網友「客訴」表示，他被漢堡王的漢堡夾傷，能否招待免費吃一整天，小編卻回「我想你是誤會了，我們漢堡夾肉不夾手他人」。

漢堡王今天推出「雙12 漢堡王當日買1送2」優惠活動，今天購買漢堡王超值量套餐，贈小華堡及輕鬆薯兌換券一張，官方臉書10日釋出消息，有台南網友留言問能否到台南展店，小編回他「可是瑞凡，國外不讓我們華堡加糖欸」，引起其他網友「參戰」。

有網友留言「小編想太多了，台南人身上隨身攜帶個三五包二砂是基本配備，無糖飲料都不怕的，更何況無糖的華堡？」另名網友說「我看是怕丹丹吧？」引來小編回應「南霸天誰不怕！」其他縣市網友問「什麼時候才會來個宜蘭店啦」、「南投沒有店啊....好想吃，快來南投開一家吧」、「來不來屏東？南霸天的丹丹吃膩了」。