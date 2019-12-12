油國宣布將擴大減產 估下周汽、柴油都漲0.4元

石油輸出國家組織（OPEC）及俄羅斯等產油國宣布明年擴大減產。 路透 分享 facebook 石油輸出國家組織（OPEC）及俄羅斯等產油國宣布明年擴大減產，帶動國際油價上漲，預估下周國內汽、柴油零售價格每公升約各調漲0.4元。

專家指出，石油輸出國家組織產油國與其盟國6日宣布，明年第一季擴大減產，激勵國際油價上揚。依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估下周汽、柴油零售價格每公升約各調漲0.4元。

本周油價已調降0.2元，但預估下周國內油價逆勢上漲0.4元，若依照中油油價估算，預估下周92無鉛汽油每公升為27.3元，95無鉛汽油每公升28.8元，98無鉛汽油每公升30.8元，超級柴油每公升25.2元。