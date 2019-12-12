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鄭明典：氣候預測運用「不是按個開關就能完成」

2019-12-12 10:53聯合報 記者董俞佳／台北即時報導

聯合國氣候變化綱要公約第25屆締約方大會（COP）在西班牙首都馬德里舉行。中央氣象局副局長鄭明典與氣象局其他成員隨隊前往。鄭明典表示，世界氣象組織以及（氣候變遷專門委員會）正式提出氣候預測的應用服務，有助於我國未來推動氣候應用服務發展。他說，面對氣候變遷需要長期投入，不是按個開關，就能完成的事情。

鄭明典表示，從2010年開始，台灣各項氣象因子變化真的很大。他舉例，過去老一輩的預報員常給予忠告，夏天高溫預報絕對不要去報37度，因為發生機率低，會拉低預報準確性。但他接任氣象局預報中心主任的第一年，「就一堆37度跑出來」，著實是一個衝擊。

鄭明典說，受氣候暖化影響，除了高溫之外，豪雨特報也越來越多。後來細分為大豪雨、超大豪雨，常常動不動一場雨就破了測站紀錄，乾旱的季節也拉長。

此次參與氣候盛會，鄭明典表示，今年最特別的是世界氣象組織以及IPCC正式強調氣候預測的應用服務，這也是氣象局過去這幾年在做的。這段時間國際上是有一些建議可以怎麼做，但還不是很明確。這次提出明確的氣候服務的基本概念，從氣候預測到應用以及結果，中間要注意哪些事項以及環節，都提出許多模式工具供討論。

鄭明典表示，氣象局的氣候服務除了跟農委會合作，未來也將往綠能方向發展，要看十年後、20年、30年後跟現在相比，綠城的規模會是多少，有多少效益。他表示，面對氣候變遷將是一個長期的工作，不會是按一個開關就馬上完成的事情。

氣象達人彭啟明（左一）、中央氣象局副局長鄭明典（左二）等人都到西班牙首都馬德里參...
氣象達人彭啟明（左一）、中央氣象局副局長鄭明典（左二）等人都到西班牙首都馬德里參與ＣＯＰ氣候大會。圖／鄭明典提供
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鄭明典氣象局預報

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