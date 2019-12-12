故宮南院鎮館之寶龍藏經 科技奇幻互動獲國際影展金獎

嘉義縣故宮南院今年遊客人數突破百萬人次，因應數位科技時代，設置數位展廳，首檔展覽國際ＶＲ數位特展-奇幻嘉年華17日登場，以珍奇的名畫、文物之「奇」，遇上虛擬、數位之「幻」，觀眾將從故宮的龍藏經啟動奇幻的序幕。

龍藏經集宗教、藝術之大成，故宮製作的「龍藏經：浮影幻化沉浸式互動劇場」，今年獲得美國休士頓獨立製片與國際影片影展「高清新科技類」金獎，以及國際博物館協會國際影視新科技委員會舉辦的「國際視聽多媒體傳承節」（F@IMP 2.0 Festival 2019）展覽互動裝置藝術類獎項。

這個作品將設在故宮南院三樓展場入口，由璀璨光河引導到龍藏經前，體驗七世的福報，南院說，數位展廳因為觀眾需戴上ＶＲ、ＡＲ穿戴裝置，進場觀眾受限，因此將採預約制，展覽還未登場，觀眾詢問度高，目前還未開放預約。

故宮引進世界知名羅浮宮、泰德美術館、橘園美術館等歐洲博物館數位展覽作品，到故宮南院，搭配故宮得獎的數位展覽作品一起展出，展現作為21世紀現代博物館的特色，這次展覽，觀眾不用搭飛機，也不用說外語，將世界知名博物館展品呈現觀眾眼前。