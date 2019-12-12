HPV無所不在！醫：預防疫苗男女都該打

一項研究發現，一群男生割了包皮，篩檢包皮組織，卻有一成驗出HPV（人類乳突病毒），根本沒有過性經驗，為何感染病毒？台灣疫苗推動協會理事長、台大醫院小兒科主治醫師李秉穎說，「人類乳突病毒無所不在」，不管是小男生、小女生都應施打HPV疫苗。

儘管台灣推動抹片篩檢已有24年，每年仍有七八百名女性死於子宮頸癌，平均每十萬人約有七至八人，明顯高於先進國家。李秉穎表示，除了抹片篩檢率有待加強之外，公費HPV疫苗開打較晚，也是原因之一。台灣從108年12月起實施公費HPV疫苗接種政策，對象為國一小女生，目前校園接種率超過八成，但醫療院所則僅有四成多。

在接種時程上，李秉穎表示，如果能在15歲以下、沒有性經驗時，接種HPV疫苗，保護效果最好，且只需要接種兩劑。如果超過15歲，就必須多接種一劑疫苗。

澳洲子宮頸癌防治措施起步更早，公費接種對象不分男女，幾年下來，子宮頸癌盛行率降至萬分之四以下。原因在於男生接種疫苗後，產生抗體，降低感染風險，就不會將病毒傳染給女生。

李秉穎進一步解釋，幾乎所有的性行為都可以傳染HPV，只要皮膚黏膜有傷口，就可能被感染。如果男生也接種疫苗，就能擁有免疫力，除了本身被保護，還可降低女性子宮頸癌的盛行率。

事實上，男生施打HPV疫苗，對於自身也有許多好處。李秉穎指出，會陰部如果感染HPV，除了引發子宮頸癌、陰道癌、外陰癌，男生則可能罹患陰莖癌、口咽癌、尖形濕疣（菜花）等，最新研究發現，部分頭頸癌也與HPV有關。