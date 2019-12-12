返鄉投票疏運高鐵加開54班次 12/14零時開放訂票

第15任總統、副總統及第10屆立法委員選舉將於明年1月11日舉行，台灣高鐵公司說，為加強服務旅客、滿足返鄉投票的需求，規畫於明1月10日至1月13日選舉疏運期間，加開54班次列車，本月14日零時開放搶票。

高鐵說，54班加班車包含南下29班、北上25班，總計四天提供667班次列車的旅運服務。旅客可自12月14日凌晨零時起，一次預購疏運期間去回程車票，歡迎多加利用。

高鐵表示，選舉疏運期間返鄉投票人潮眾多，敬請旅客預先訂位。除可透過高鐵網路訂票系統預訂外，亦可利用T Express行動購票App、全國超過一萬家與高鐵合作之便利商店等站外通路，提早完成付款、取票，即可省去到車站排隊購、取票的寶貴時間，直接輕鬆進站搭車。各車次並提供三至五節的自由座服務，持定期票、回數票或悠遊/一卡通聯名卡（需開啟自動加值功能）的旅客，可直接感應進站搭車。