破解蝴蝶和螞蟻間的摩斯密碼 跨國研究獲登國際期刊

小灰蝶和螞蟻互為共生生物，台灣與日本和比利時學者跨國研究發現，小灰蝶蛹不像小灰蝶幼蟲擁有喜蟻器官，卻同樣能吸引螞蟻前來，靠的是人耳聽不見的聲音振動訊號。這項研究成果近日刊登在國際期刊「Scientific Reports」。

台灣師範大學今天發布新聞稿表示，這份跨校、跨國研究，由台師大生命科學院教授徐堉峰、碩士林岳賢、中興大學昆蟲系教授楊曼妙、博士廖一璋，以及日本京都大學生存圈研究所副教授楊景程、比利時魯汶大學教授Johan Billen合作。從昆蟲行為學、昆蟲聲學及形態學角度切入，破解蝴蝶和螞蟻間的摩斯密碼，了解牠們如何利用聲音振動訊號進行溝通。

台師大表示，這項研究以台灣常見的虎灰蝶及其共生螞蟻「懸巢舉尾蟻」為研究對象，他們發現虎灰蝶幼蟲和蛹都能發出振動訊號，特別是幼蟲，還能發出三種不同訊號。回播實驗也顯示這些訊號能夠吸引螞蟻聚集並進行照護行為。

台師大指出，團隊也發現，舉尾蟻會用摩擦腹部及腰節的發音器發出聲音訊號，吸引其他螞蟻聚集。分析兩者訊號，發現小灰蝶與螞蟻在訊號長度和主頻率上相似性很高，證明這些振動訊號在建立蝴蝶及螞蟻的共生關係上，扮演重要角色。