醫界「雷公」陳楷模辭世 享耆壽91歲

國泰醫院發表聲明，前院長陳楷模12月6日辭世，享耆壽91歲。院方轉達家屬低調治喪心願，謹代表家屬感謝媒體及外界關心。台大名譽教授陳楷模在醫界有「雷公」之稱，將於12月17日舉行告別式。

陳楷模曾任國泰醫院前院長、總統府前資政，也曾在前總統陳水扁任內擔任醫療小組召集人，早年更參與連體嬰忠仁、忠義分割手術、創立全台第一個乳癌病友團體，晚年不改「雷公」本色，公開批判健保給付制度使外科醫療無法傳承，讓外科手術死亡病例增加。

生於1929年的陳楷模在醫界輩分極高，國內許多外科名醫都是他的學生，包括亞東醫院前院長朱樹勳、乳癌防治基金會董事長張金堅、親民黨副主席張昭雄、林口長庚醫院前院長陳敏夫及新光醫院副院長黃芳彥等。

張金堅是陳楷模指導的第一個的博士班學生。聽聞恩師過世，張金堅回憶，陳楷模處事兇悍，要求嚴格，說話大聲、罵人大聲所以被稱為雷公，但因為個性耿直，行事很有原則，在台大期間經常扮演改革者，曾任台大醫院急診處、麻醉科和外科主任，推動國內心臟及肝臟移植，把骨科從外科部獨立出來。

陳楷模早年與扁家關係極深，當年，前總統夫人吳淑珍發生車禍，從中部轉診至台大時，雙腳已經不能動，胸腔受傷，有生命危險。許多醫師對於要不要動刀感到猶疑，陳楷模當下決定救人優先，從此奠定與扁家的長年友誼。

但陳楷模也在阿扁擔任總統時，公開砲轟健保給付制度不合理，並批判醫界手術、檢驗浮濫亂象，認為這樣下去「健保絕對會倒」。醫界近年面臨內外婦兒急「五大皆空」的挑戰，早在1998年，陳楷模就批評健保給付制度使外科醫療無法傳承，讓外科手術死亡病例增加。

他表示，健保給付制度帶來不可逆的排擠現象，使錢多事少科別如皮膚科、復健科、耳鼻喉及牙科等，成為醫學系學生搶手科別；也使一些高風險、低給付的科別如外科、婦產科等，乏人問津。許多大醫學中心都面臨招不到足額外科住院醫師的困境，他當時就說，未來台灣可能找不到醫師來開刀。

陳楷模對學生嚴格，律已也甚嚴，他曾說患者把生命交給醫師，醫師必須好好盡責處理，他當住院醫師時，在主任回診查房的前一天，徹夜整理病歷，免得第二天主任抽問，答不出來。過去台大教授若嫌年輕醫師病歷寫得不好，可能豪不留情把病歷丟出來，當時的住院醫師無不戰戰兢兢。