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COP暖消息 索國向我氣象局致謝「沒因斷交把系統撤走」

2019-12-12 09:28聯合報 記者董俞佳／台北即時報導

聯合國氣候變化綱要公約第25屆締約方大會（COP）在西班牙首都馬德里舉行，台灣碳排評比位居評比國家倒數第三名，讓國人挫折。不過今天有一暖消息，中央氣象局副局長鄭明典表示，我國氣候救援持續，不因政治因素而中斷，與我國斷交索羅門群島於會議現場，特別向我國氣象局人員致謝。

鄭明典正在馬德里參加COP，他透過電話訪問表示，我國五年前開始協助索羅門群島建置氣象站、地震站等。三年前建置好，兩年前系統完成，今年雖然斷交，氣候援助並未結束，包括氣象站、氣候資料系統等都仍在當地持續運用。

索羅門群島位於南太平洋，也是受到氣候暖化威脅嚴峻的國家。今年9月索國與我國斷交，鄭明典說，一起合作的夥伴現在聯繫仍十分熱絡，會議現場遇到索國的環境部次長Dr. Melchior Mataki，還特別前來向台灣氣象局的人員致意。對方並說，這些資料系統仍持續傳送、運用，向我國氣象局感謝，沒有因為斷交就把資料系統撤走。

氣象局資訊中心副主任沈里音即是協助索羅門群島建置氣象站的主要人員之一。沈里音這次也一同前往氣候會議，沈里音表示，跟過去許多國家協助索國的方式不同，我國幫索國建立技術。

沈里音表示，過去很多國家到索羅門搜集地震觀測資訊、氣候資料，結果沒有建置顯示系統，使得資料都是直接送回自己國家，當地人無法看到以及使用。他說，我國是實際地教他們怎麼裝置這些裝備以及學習維護，還派人過去教他們預報技術，以及使用預報產品。

鄭明典說，由於索國的蚊子疫情嚴重，還教他們如何預測登革熱發生期變化，所以這些友邦已經把我們當成朋友。沈里音表示，雖然兩國已經斷交，但是站在在氣候、人道救援上，未來一些技術上的問題，還是可以持續溝通。

不因斷交中斷的氣候援助，也是雙贏互利。沈里音提到，位於南太平洋的索國有些天氣現象跟台灣類似，比如有颱風侵襲、強降雨等，資料持續傳輸、運作也可以讓我國更了解熱帶地區的天氣系統。由於我國會受到南太平洋系統影響，也有助於我國預測氣候變化。

氣象局資訊中心副主任沈里音（右）與索羅門群島環境部次長Dr. Melchior ...
氣象局資訊中心副主任沈里音（右）與索羅門群島環境部次長Dr. Melchior Mataki（左)相見歡。圖／鄭明典提供
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斷交氣象局索羅門

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