吳德榮：周日起連四天暖得不像冬天

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天東北季風偏乾，北台灣稍涼，中南部白天舒適，明後天略回溫，周日起更有連續四天晴朗且偏暖，高溫超過30度。

吳德榮表示，最新（11日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今天偏乾的東北季風影響，北部及東半部多雲時晴，中南部為晴時多雲，僅北海岸、北部山區及東北部有局部零星降雨的機率。

他說，北台灣稍涼，中南部白天舒適、晚偏涼。白天起氣溫：北部15至24度、中部13至27度、南部13至28度、東部15至27度。不過今天有境外及本土的空汙，空品不佳，戶外活動應注意。

吳德榮指出，明天、周六（13、14日）東北季風減弱，氣溫略回升；中南部晴時多雲，北部及東半部多雲時晴；僅北海岸、北部山區、東北部及東部有局部短暫雨的機率。

下周日至下周三（15至18日）各地皆晴朗穩定；可能要到下周四有鋒面及東北季風南下，天氣才轉變。吳德榮說，下周日北部高溫接近30度，中南部都在30度以上；下周一至周三西半部高溫都將升至30度以上，白天天氣微熱。

中央氣象局表示，今天清晨西半部地區仍有輻射冷卻效應，氣象站最低溫是在嘉義的12.0度，近山區仍有11度左右低溫出現。在天氣方面，今天主要受東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，迎風面的基隆北海岸、大台北山區和宜蘭有局部短暫雨，花東雲量較多偶有零星雨，中南部地區維持晴到多雲的天氣。