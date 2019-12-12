檔案互鎖邀訪卡關 學者形容兩岸:就像兩個小孩鬧脾氣

兩岸關係緊繃，劍拔弩張的政治氛圍也影響到學術。學術界指出，近兩年兩岸交流學術會議驟減、兩岸學者邀訪困難，連學術檔案也互相封鎖、不開放給對方使用。長此以往，恐怕影響台灣的學術能量。

一位研究文學的中研院研究員表示，過去兩岸學者交流頻繁，尤其是中國史、民國史，必須仰賴兩岸共同合作。但這一年幾乎沒有大型兩岸學者交流會議，因為主辦單位擔心大陸學者最後無法成行，乾脆放棄舉辦需要仰仗大陸研究的學術會議，免得最後人數無法達標流產。

這位研究員透露，現在邀請大陸學者來台，對方多半表示「沒希望」，因為學校多半不會放行。中研院院士黃一農表示，這是「我卡你，你也卡我」的惡性循環，兩岸對彼此皆嚴格設限。

實踐大學校長陳振貴表示，過去實踐大學一年至少辦一次兩岸學術交流會議，但從2017年起一場都沒辦過。大學都有類似狀況，擔心會議邀不到人，乾脆不辦，「兩岸語言相通卻無法交流，對雙方都是損失。」

實踐大學最近有一位老師原本受邀到廣東參加研討會，遇上反送中取消。陳振貴說，這位老師已向教育部申請了交流預算，乾脆改申請到新加坡，「學術也新南向」。

兩岸關係也限縮了檔案的開放。黃一農說，他原本申請到北京故宮參訪文物實驗室，對方也答應了，卻遭故宮承辦人員打槍「最近台灣人不方便」。一位不具名的中研院所長也透露，有研究員申請到北京的中國第一歷史檔案館調閱資料，卻遭拒絕，但以前台灣學者到此檔案館根本是家常便飯。然而台灣許多檔案也同樣限縮了大陸學者的申請，這位所長形容兩岸學界的對抗「就像兩個小孩鬧脾氣」，希望這場「陣痛」趕快結束。