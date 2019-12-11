產銷履歷有驗證 小農契作「金農米」

農糧署11日舉辦「安全安心農業精品展銷會」展前記者會，推廣有機小農產品及產銷履歷。圖為胡忠一署長。（photo by 施凱文/台灣醒報） 分享 facebook 穿著黑色西裝及白色小洋裝的俊男美女小提琴家以輕快演奏開場，農糧署11日舉辦的「安全安心農業精品展銷會」展前記者會上，現場展出政府認證的有機農、漁及畜牧產品，有能簡單以QR Code查詢產銷履歷的黑珍珠蓮霧、小農種植米及牛奶小番茄等，保證好吃又健康。

產品QR Code好查詢

「彼得品客」音樂組合帶來輕快的小提琴演奏，將現場氣氛炒熱，之後眾人則熱烈討論現場的農產品，包括與在地小農簽約契作、以有機方式栽種的「金農米」、還有友善畜牧農場生產的「伊利蛋」及風味濃郁的「牛奶小番茄」等。

電商以平板展出產品完整生產流程的「產銷履歷區」，能讓大人小孩學習吃「好」食材的觀念。農糧署署長胡忠一表示，「來現場不但有高額的抽獎，更要提醒民眾健康無價。」他指出，推廣有機栽種及產銷履歷是政府的責任，不用化學農藥的產銷履歷農產品，「更是精品中的精品。」

食材要有機、透明

胡忠一表示：「有機食材是現代人飲食潮流，生產過程透明讓民眾簡單查詢也很重要。」農糧署輔導的產品旁都有附上QR Code，能讓民眾用手機簡單掃描，就可以看到從頭到尾的生產流程。現場眾人則一一嘗試，直呼有趣。

美食專家阿芳老師及藝人唐從聖、吳鳳則從11日起，將以直播的方式推廣有機食材及該展覽。阿芳老師說：「叫我網紅還不太習慣，因為常常在網路上被問有機食材從哪裡來，才有用直播推廣優質農產品的想法。」

「2019安全安心農業精品」為期3天的展覽將於台北花博爭艷館展開，現場也有「產銷履歷查詢教學區」及「有機食農教育區」讓民眾互動學習，展期為20日至22日。

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