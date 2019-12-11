親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

大安森林公園以前長這樣！台北人：住了30年現在才知道

網紅夜會女主播秦綾謙被抓包 她前夫一個動作虧大了

產銷履歷有驗證 小農契作「金農米」

2019-12-11 19:44台灣醒報 記者施凱文╱台北報導

農糧署11日舉辦「安全安心農業精品展銷會」展前記者會，推廣有機小農產品及產銷履歷...
農糧署11日舉辦「安全安心農業精品展銷會」展前記者會，推廣有機小農產品及產銷履歷。圖為胡忠一署長。（photo by 施凱文/台灣醒報）
分享
穿著黑色西裝及白色小洋裝的俊男美女小提琴家以輕快演奏開場，農糧署11日舉辦的「安全安心農業精品展銷會」展前記者會上，現場展出政府認證的有機農、漁及畜牧產品，有能簡單以QR Code查詢產銷履歷的黑珍珠蓮霧、小農種植米及牛奶小番茄等，保證好吃又健康。

產品QR Code好查詢

「彼得品客」音樂組合帶來輕快的小提琴演奏，將現場氣氛炒熱，之後眾人則熱烈討論現場的農產品，包括與在地小農簽約契作、以有機方式栽種的「金農米」、還有友善畜牧農場生產的「伊利蛋」及風味濃郁的「牛奶小番茄」等。

電商以平板展出產品完整生產流程的「產銷履歷區」，能讓大人小孩學習吃「好」食材的觀念。農糧署署長胡忠一表示，「來現場不但有高額的抽獎，更要提醒民眾健康無價。」他指出，推廣有機栽種及產銷履歷是政府的責任，不用化學農藥的產銷履歷農產品，「更是精品中的精品。」

食材要有機、透明

胡忠一表示：「有機食材是現代人飲食潮流，生產過程透明讓民眾簡單查詢也很重要。」農糧署輔導的產品旁都有附上QR Code，能讓民眾用手機簡單掃描，就可以看到從頭到尾的生產流程。現場眾人則一一嘗試，直呼有趣。

美食專家阿芳老師及藝人唐從聖、吳鳳則從11日起，將以直播的方式推廣有機食材及該展覽。阿芳老師說：「叫我網紅還不太習慣，因為常常在網路上被問有機食材從哪裡來，才有用直播推廣優質農產品的想法。」

「2019安全安心農業精品」為期3天的展覽將於台北花博爭艷館展開，現場也有「產銷履歷查詢教學區」及「有機食農教育區」讓民眾互動學習，展期為20日至22日。

【更多精采內容，詳見

履歷農糧署直播

延伸閱讀

138家產銷履歷有機驗證農產 20日起花博公...

農地合法設置初級加工場 500農民可申請場...

台灣優質米輸日1140公噸 創歷年紀錄

180噸台灣二崙高麗菜 進軍越南

台灣高麗菜再出口180噸 進軍越南超市

花生價格低 農糧署長轟張麗善「當縣長會覺得很...

相關新聞

她3度就醫未揪出麻疹 今確定住院期間害護理師遭感染

2019-12-11 16:23

門診減量靠做假達標 除了市聯醫還有五家醫院

2019-12-11 15:31

長照安排假日法 國民兩黨冷處理

2019-12-11 16:20

行動電源可免費借 百貨隱藏版貼心服務寵客術

2019-12-11 15:28

長榮航空台北-小松航線增班 明年立山黑部開山後天天飛

2019-12-11 15:28

撕去可愛教主包裝 35歲楊丞琳：比起討好 我更想用真實的自己引起共鳴

2019-12-11 14:46

跑馬小心兩大殺手 水分、電解質流失恐致命

2019-12-11 18:44

東北季風13日起減弱 舒適溫暖天氣到下週

2019-12-11 17:50

131公斤里長3年減掉52公斤 他現身林口長庚分享心得

2019-12-11 17:40

作假帳以達門診減量？ 北市聯醫：吸收診察費無作假

2019-12-11 17:33

7旬翁拚命做生意突心臟衰竭 裝長效心室輔助器等換心

2019-12-11 17:12

補鈣神器！安怡強打「骨鈣膠原營養群」為身體找回元氣

2019-12-11 17:09

故宮北院兒藝中心明年元旦起閉館整修 兒童節再見！

2019-12-11 16:54

醫改會：門診減量計算方式對醫院不公

2019-12-11 16:42

影／持續胸壓迫，冒冷汗、想吐 恐是心肌梗塞找上門快就醫

2019-12-11 16:04

救護車心電圖神救援 心肌梗塞死亡率減半

2019-12-11 16:02

想玩遍各地 利用「旅程」功能可輕鬆自訂跨年假期行程

2019-12-11 15:29

李遠哲談週期表 101點燈致敬命名者

2019-12-11 15:24

化學元素密碼藏身北捷板南線車廂 今天起搭得到

2019-12-11 15:01

好立體！3D內視鏡與胃鏡膠囊 讓紐西蘭醫生也來台取經

2019-12-11 14:42

買台灣農產品 來抽萬元一年份蔬果箱

2019-12-11 14:41

全球氣候變遷績效總排名 台灣第3差

2019-12-11 14:41

台灣本島2020迎最早曙光 這4地都在6時11分

2019-12-11 14:28

日夜溫差大 周五起「脫冬」

2019-12-11 14:26

參與新藥試驗要7問 隨時可退出

2019-12-11 14:24

癌友換生物相似藥 問清楚保權益

2019-12-11 14:23

影／公費流感疫苗存量無虞 還有202.7萬劑

2019-12-11 14:21

買來聖誕紅自種隔一年為何不轉紅？業者揭答案

2019-12-11 13:56

台北直飛雅加達來回7千有找 印尼巴澤航空12/14啟航

2019-12-11 13:48

排便出血當痔瘡 婦胃長4顆息肉竟全癌變

2019-12-11 13:44

吃臭豆腐吃到肝癌 醫籲：別每天大量吃

2019-12-11 13:07

星宇許可證今到手！首航當天 仍可期待K董親自駕機

2019-12-11 13:06

未飛先夯周邊！員工投票選出「星宇香」 免稅商品提袋只送不賣

2019-12-11 12:51

今年最後夕陽落在安平、旗津 2020首道曙光時間表出爐

2019-12-11 12:22

台灣將成6小時生活圈 林佳龍：屏東將成轉乘點

2019-12-11 12:08

台灣健康暨高齡友善城市獎 主打跨領域關懷

2019-12-11 12:05

政府推公共區域不用除草劑 學者：不應汙名化植物用藥

2019-12-11 12:03

加爆！他吃火鍋想加飯老闆「超大方回禮」網笑瘋：要拜地基主？

2019-12-11 12:00

星宇航空3條航線價格曝光 澳門4天3夜機加酒1.2萬元起

2019-12-11 11:54
看更多

熱門文章

一堆人穿錯！ Uniqlo部長曝發熱衣「正確穿法」

2019-12-11 09:47

星宇航空3條航線價格曝光 澳門4天3夜機加酒1.2萬元起

2019-12-11 11:54

周日起熱得像夏天！ 吳德榮：高溫上看30度

2019-12-11 07:12

影／心痛！大白鯊頭被鲨籠卡住 慘死在觀光客眼前

2019-12-11 10:08

這些你買了嗎？全家便利商店「2019熱銷商品風雲榜」出爐

2019-12-10 21:00

漢堡王開大絕！ 雙12一日限定「買1送2」限量三百份

2019-12-11 12:18

找路都用手機不用導航機了？ 網友曝秒選手機原因

2019-12-11 10:33

他參加員工旅遊遭扣薪 怒喊不合規定掀網議論

2019-12-11 11:28

曾經胖到走2步就放棄 40公斤米格魯瘦身有成IG爆紅

2019-12-11 09:09

正露丸的味道消不掉？官方神回「解臭法」引討論

2019-12-10 20:59

今天留意氣溫變化 明天午後起迎好天氣

2019-12-11 07:29

台灣將成6小時生活圈 林佳龍：屏東將成轉乘點

2019-12-11 12:08

台東校園操場有穿山甲 縣府保育科救援後送

2019-12-11 11:22

「天價香蕉」藝術品被吃掉 家樂福、故宮小編跟風網民讚爆

2019-12-11 11:40

她雨夜回家突遇怪男搭訕 網曝：對方已經等很久了

2019-12-10 21:47

每日星座運勢／摩羯愛情可開花結果　創意易獲稱讚

2019-12-11 00:00

炸雞控必看！日網民激推超簡易「KFC炸雞焗飯」色香味俱全

2019-12-11 10:05

抹茶控哭了！ 開業8年「和茗甘味處」月底熄燈

2019-12-11 16:13

未飛先夯周邊！員工投票選出「星宇香」 免稅商品提袋只送不賣

2019-12-11 12:51

她3度就醫未揪出麻疹 今確定住院期間害護理師遭感染

2019-12-11 16:23

年節打掃禁忌多 絕不動「這處」當心毀家運

2019-12-11 14:17

韓國客戶開會狂吃她豆腐 對方竟喊「這沒什麼」

2019-12-11 16:41

行動電源可免費借 百貨隱藏版貼心服務寵客術

2019-12-11 15:28

【煮婦心聲】梁純綉／開口說聲「一起吃飯」

2019-12-11 06:00

飛去看極光！加航歲末優惠　台北－溫哥華來回15100

2019-12-11 00:19

【心情點滴】窟一斤／青春老痘

2019-12-11 06:00

黴漿菌抗藥性加劇 半年增6成

2019-12-11 02:53

2件112元、揪團砍價5折起 多家雙12購物優惠整理

2019-12-10 22:39

門診減量靠做假達標 除了市聯醫還有五家醫院

2019-12-11 15:31

【賞文迴響】林明慎／上學的妙招

2019-12-11 06:00

90K跑船哥感情不順想考公職 網勸退：學投資吧

2019-12-11 13:23

東北季風增強今明雨區曝光 周五起回溫最熱飆到30度

2019-12-11 09:48

爭取生活津貼 台鐵產工批：發紓壓小物本末倒置

2019-12-10 23:44

新竹散策小旅行 巷弄森林系咖啡館鬱鬱滿滿植物好綠意

2019-12-11 00:44

明年元旦看日出時刻表出爐！本島太陽最早出現在這兩處

2019-12-11 10:18

吃臭豆腐吃到肝癌 醫籲：別每天大量吃

2019-12-11 13:07

東北季風13日起減弱 舒適溫暖天氣到下週

2019-12-11 17:50

131公斤里長3年減掉52公斤 他現身林口長庚分享心得

2019-12-11 17:40

買來聖誕紅自種隔一年為何不轉紅？業者揭答案

2019-12-11 13:56

台灣之星「電信1212購物節」88元吃到飽限量壓軸再現

2019-12-11 16:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top