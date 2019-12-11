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名醫唐心北登山猝逝 女兒：父親早有心理準備

2019-12-11 19:44中央社 台南11日電

台南市立安南醫院知名精神科醫師唐心北11月16日攀登台南梅嶺時去世，女兒唐莉媙回憶，爸爸20多年前曾腦幹出血2次，也有隨時會走的心理準備，只是沒想到這麼突然。

唐心北是台南知名的精神科醫師，11月16日和妻子到台南梅嶺登山時，半途去世，消息傳出震驚醫界，很多人沒想到年僅59歲的唐心北竟突然離開人間。

「爸爸早有隨時會走的心理準備，數年前也曾在臉書寫下這個想法」，唐莉媙今天告訴中央社記者，28年前，爸爸曾腦幹出血2次，鬼門關前被救回來後，持續接受中醫療養及針灸，甚至有時全身都插針。

唐心北21年前從南投轉調到衛福部嘉南療養院，7年前辦理退休，再到安南醫院精神科，多年來從事精神醫療，台南很多精神科醫師都是他帶出來的，他在精神醫療界有口皆碑，對待病人非常好，常會牽著病人的手走到病房。

「爸爸在家裡和在醫院反差非常大」，唐莉媙說，爸爸在家中較少開口，只會評論影片或時事，但在醫院卻是「碎碎念」，讓年輕醫護人員受不了。不過她也說，爸爸是對事不對人，只是在提醒對方不要犯錯。

唐心北和妻子感情非常好，每天一定回家，即使夜間值班前，也會先返家用餐及洗澡，回到醫院後又打電話給妻子再聊一下，讓人感覺很甜蜜。

唐心北正義感及責任心都強，思想也開放，唐莉媙說，她在大學時確認自己是同志性向，4年前透過網路結識現在女友後在臉書公開戀情，爸爸是第一個來按讚的人，始終支持她。

唐心北過去在就讀陽明大學醫學系時被記了大過，唐莉媙表示，爸爸因為這個大過，無法在服役時擔任預官，雖然生前很少向家人提起這件事，但看得出來爸爸很在意。

在女兒唐莉媙眼中，除了腦幹出血狀況外，唐心北身體很健康，喜歡和妻子登山，唐莉媙說，爸爸媽媽單是去年就爬了50次山，去世的前一天，還和家人說說笑笑，走得真的很突然。

醫師醫護人員

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