跑馬小心兩大殺手 水分、電解質流失恐致命

近年來國內馬拉松及鐵人三項等耐力運動盛行，每年舉辦的場次超過百場。但台北醫學大學助理教授楊明達表示，脫水和體內電解質不平衡是耐力運動的兩大殺手，尤其脫水導致的熱傷害與低血鈉症，若嚴重恐造成致命危機，因此補水、補充電解質對長跑者來說非常重要。

楊明達表示，人體在運動時體溫升高，須藉由排汗達到散熱目的，當水分流失2％時，會明顯感到口渴、開始感到疲憊。電解質則在體內水分平衡、肌肉收縮及神經傳導扮演關鍵的角色，因低血鈉症造成橫紋肌溶解或產生猝死風險，而跑一場馬拉松就可能流失1300至6000毫克的鈉。

但是跑馬到底該怎麼補充電解質？台北市立大學運動健康科學系系主任曾國維表示，通常市售運動飲料的電解質與水的比例已做了適當調配，以此作為補充即可。他表示，有些人會特別購買電解質補充液，但這類補充液通常針對病人設計，電解質含量較高。但長時間運動，水分的流失大於電解質的流失，就算只補充水分也比單純使用電解質液安全。