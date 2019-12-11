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作假帳以達門診減量？ 北市聯醫：吸收診察費無作假

2019-12-11 17:33聯合報 記者郭頤／台北即時報導

健保署自去年7月起，為推動分級醫療，要求區域級以上醫院門診減量2％，盼分流病患到基層院所，若未能逹標，超過部分將不予給付。現在卻傳出台北市立聯合醫院疑以作假帳方式，為求達標，在今年1至3月的申報中，出現3萬2000多件「診察費為0」案件，遭健保追核5千500萬元。

市聯醫總院長黃勝堅下午緊急出面回應，他首先強調，市聯醫絕對沒有作假帳牟利，並且支持轉診制度，也會全力配合，是在申報方式上的認知與健保署有落差，作假帳的指控過於沈重。

黃勝堅表示，申報方面，醫院有掛號費、診察費、部分負擔和其他相關費用，聯醫是自行吸收了診察費，其他都覈實申報，但健保署對他們申報方式有意見，會跟健保署做進一步溝通，並非拿不存在的事實去申報健保，他也坦言，這件事對醫院同仁打擊非常大。

市聯醫副總院長黃遵誠補充說明，因政策要求門診減量2%，很多大醫院的周六與夜晚門診停診，但市聯醫責無旁貸，聯醫基本上定位為社區醫院，近年承接許多醫學中心等級醫院下轉的病人，也很積極做分流轉診，但身為公立醫院確實有難處，難以將病人再轉出。

黃遵誠指出，以市聯醫區域醫院基本收費來說，掛號費50元、診察費260元、部分負擔240元和其他費用覈實計算，聯醫是自行吸收260元的診察費，其餘費用都正常申報，確實有幫病人看診，只是自行吸收診察費。

黃遵誠舉例，若一位民眾同時要看3科門診，僅會收取其中1科的診察費，其餘2科的診察費都由聯醫自行吸收，以符合門診減量2％的政策方向。他說，按政策要求，北市的醫學中心跟區域醫院要減量約18萬門診人數，但地區醫院僅增加約5萬人，要一次轉出如此大量的病人，對承上啟下的聯醫而言，確實有一定難度。

黃遵誠表示，去年要求減量2%，今年要減量4%，經健保署質疑前2季申報方式，7月已開始全數誠實申報，沒有再自行吸收診察費，但屆時可能就達不到4%的目標。

黃勝堅也說，市聯醫支持分級轉診制度，但許多民眾就診習慣沒有那麼快，仍認為在醫院看診比較安心，會再向健保署說明執行面難處。

市聯醫副總院長黃遵誠說明，聯醫是自行吸收260元的診察費，其餘費用都正常申報，確...
市聯醫副總院長黃遵誠說明，聯醫是自行吸收260元的診察費，其餘費用都正常申報，確實有幫病人看診，只是自行吸收診察費，並非作假帳。記者郭頤／攝影
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市聯醫副總院長黃遵誠說明，聯醫是自行吸收260元的診察費，其餘費用都正常申報，確...
市聯醫副總院長黃遵誠說明，聯醫是自行吸收260元的診察費，其餘費用都正常申報，確實有幫病人看診，只是自行吸收診察費，並非作假帳。記者郭頤／攝影
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針對市聯醫傳出作假帳消息，總院長黃勝堅下午出面澄清，他強調，聯醫絕對沒有作假帳牟...
針對市聯醫傳出作假帳消息，總院長黃勝堅下午出面澄清，他強調，聯醫絕對沒有作假帳牟利，是在申報方式上的認知與健保署有落差，作假帳的指控過於沈重。記者郭頤／攝影
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