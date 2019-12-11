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7旬翁拚命做生意突心臟衰竭 裝長效心室輔助器等換心

2019-12-11 17:12聯合報 記者陳婕翎／台北即時報導

末期心臟衰竭患者想在台灣移植心臟恐需等半年至一年，過程隨時可能因併發症死亡，70多歲仍拚命做生意的林先生今年八月被醫師宣判急需換心，卻暫無合適心臟，只能先裝長效心室輔助器，以穩定狀態等待移植。雖至今還在等心臟，但林先生生活品質很好，連步行到超市買菜也不成問題。

器官捐贈移植登錄中心統計，我國每年等待心臟移植患者約200至250人，其中高達60至70人因死亡退出等待，真的換心者僅約80至90人。裝長效心室輔助器就成為續命關鍵，目前已知以新型長效心室輔助器作為過接方法，等待移植心臟最長可維持運轉12年，裝置後兩年存活率統計達八成以上。

三軍總醫院院長蔡建松表示，以三軍總醫院心室輔助器團隊經驗為例，從去年10月截至目前已執行13例新型長效心室輔助器裝置，個案出院後，都恢復日常生活飲食，再加上藥物的治療，均可得到很好的生活品質，持續於門診追蹤，以穩定狀態來等待心臟移植，目前已有1個案順利等到心臟移植。

三軍總醫院心臟血管外科主治醫師許博順表示，通常心臟衰竭的患者多會有一些明顯的症狀，最常見的如平躺時會感到呼吸困難，需藉由坐起來或墊高枕頭才得以緩解，或是胸痛、心搏過速，甚至可能因心輸出量減少，引起腦部血流不足，導致的大腦功能受抑制，出現焦慮、不安、記憶力受損。

許博順說，末期心臟衰竭患者等待心臟移植過程，易因心肌梗塞、心室性心律不整或多器官衰竭而死亡。健保去年10月起開放條件給付新型長效心室輔助器。在末期心臟衰竭7等級中，開放第3至4級中等程度患者使用，輔助心臟維持運作。但有腎功能異常等容易產生併發症高風險者則不予已給付。

其實，長效心室輔助器不只能作為等待心臟移植的「橋梁」，許博順表示，當患者心臟衰竭程度還未達移植標準，也考慮以裝置新型長效心室輔助器，可免除心衰竭併發症，達到一般正常人的日常活動程度。

以三軍總醫院心室輔助器團隊經驗為例，從去年10月截至目前已執行13例新型長效心室...
以三軍總醫院心室輔助器團隊經驗為例，從去年10月截至目前已執行13例新型長效心室輔助器裝置，由左至右為該團隊領導、三軍總醫院院長蔡建松及三軍總醫院心臟血管外科主治醫師許博順及三軍總醫院外科部心臟血管外科主治醫師楊翔宇。記者陳婕翎／攝影
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患者器官捐贈

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