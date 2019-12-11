7旬翁拚命做生意突心臟衰竭 裝長效心室輔助器等換心

末期心臟衰竭患者想在台灣移植心臟恐需等半年至一年，過程隨時可能因併發症死亡，70多歲仍拚命做生意的林先生今年八月被醫師宣判急需換心，卻暫無合適心臟，只能先裝長效心室輔助器，以穩定狀態等待移植。雖至今還在等心臟，但林先生生活品質很好，連步行到超市買菜也不成問題。

據器官捐贈移植登錄中心統計，我國每年等待心臟移植患者約200至250人，其中高達60至70人因死亡退出等待，真的換心者僅約80至90人。裝長效心室輔助器就成為續命關鍵，目前已知以新型長效心室輔助器作為過接方法，等待移植心臟最長可維持運轉12年，裝置後兩年存活率統計達八成以上。

三軍總醫院院長蔡建松表示，以三軍總醫院心室輔助器團隊經驗為例，從去年10月截至目前已執行13例新型長效心室輔助器裝置，個案出院後，都恢復日常生活飲食，再加上藥物的治療，均可得到很好的生活品質，持續於門診追蹤，以穩定狀態來等待心臟移植，目前已有1個案順利等到心臟移植。

三軍總醫院心臟血管外科主治醫師許博順表示，通常心臟衰竭的患者多會有一些明顯的症狀，最常見的如平躺時會感到呼吸困難，需藉由坐起來或墊高枕頭才得以緩解，或是胸痛、心搏過速，甚至可能因心輸出量減少，引起腦部血流不足，導致的大腦功能受抑制，出現焦慮、不安、記憶力受損。

許博順說，末期心臟衰竭患者等待心臟移植過程，易因心肌梗塞、心室性心律不整或多器官衰竭而死亡。健保去年10月起開放條件給付新型長效心室輔助器。在末期心臟衰竭7等級中，開放第3至4級中等程度患者使用，輔助心臟維持運作。但有腎功能異常等容易產生併發症高風險者則不予已給付。