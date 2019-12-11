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門診減量被疑假帳 北市聯醫：吸收診察費非造假

2019-12-11 17:24中央社 台北11日電

健保署推動大醫院門診減量2%，台北市立聯合醫院疑似作假帳來達標，遭核扣5500萬元。聯醫總院長黃勝堅今天說，聯醫絕對沒有作假帳，是自行吸收診察費，並非申報子虛烏有的帳。

副總院長黃遵誠補充，健保署推動門診減量2%，導致很多大醫院的週六與夜晚門診停診，但市立醫院責無旁貸，聯醫定位為社區醫院，近年致力承接醫學中心等級醫院下轉的病人，難以再將病人往下轉到基層診所。

黃勝堅、黃遵誠下午在聯合醫院中興院區外說明並強烈澄清，聯醫沒有作假帳，只是吸收每個門診病人新台幣260元的診察費，其他如掛號費、部分負擔等費用則如實申報。

黃遵誠說，去年要求減量2%，今年要減量4%，「我們真的，病人轉不出去」，坦言非常困難，表示聯醫在第一季與第二季沒申報診察費，但第三季起將如實申報，只是就會達不到減量4%的目標。

黃勝堅表示，支持分級轉診制度，但許多民眾習慣到醫院看病，認為在醫院看診比較心安，在執行面上確實有困難，會再向健保署說明難處。

衛生福利部中央健康保險署台北業務組組長林麗瑾今天證實，北市聯醫費用申報異常，懷疑北市聯醫涉嫌以不申報診察費的方式來規避門診減量規定，卻同時向民眾收取部分負擔，並申請藥費、檢驗檢查等其他費用，因此健保署核扣5500萬元。

健保署統計顯示，以診察費為0的手段規避門診減量規定的不只北市聯醫，今年1到3月共有14家大醫院院門診減量未達標。

健保

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