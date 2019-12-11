醫改會：門診減量計算方式對醫院不公

台灣醫療改革基金會發言人朱顯光表示，兩年前健保會的決議是認為區域以上的醫院應該減少輕症門診和慢性病領藥門診，但後來健保署執行時，卻改成總量減少2%，只是扣掉重大傷病、急診、轉診、山地離島及醫療資源不足地區等13項不計算，這樣不分輕重的計算方式，對於某些區域以上醫院來說是不合理的。

朱顯光表示，因為人口老化，如果大醫院的下轉分流不好，有些大醫院為了達標，可能留下相對比較好照顧的病人，把門診量比較高的複雜病人平行轉到同層級大醫院，已達到減量目的。這些接受了許多複雜病人，卻被要求門診總量一定要減兩趴，可能因此出現規避、作假的方法。

民眾端也因為門診減量出現了被迫自費或換藥的問題。朱顯光說，醫改會有接獲民眾申訴，因為門診減量被轉到小醫院或診所，院所間沒有妥善聯絡，小院所無法開原本的藥，民眾有時候不堪其擾就會回到大醫院看。當民眾回到大醫院，醫院為了達成門診減量目標，又叫他不能來這麼多次，或某幾次改成要自費。

朱顯光表示，健保署大砍醫院門診量，但最近幾年家庭責任醫師制的照護人數、預算，最近幾年都未見增加。醫改會建議，大醫院門診減量目標應明確定義為基層醫療就能處理的「初級照護」和「穩定慢性病領藥」，健保署要求大醫院門診減量2％、5％的同時，應該要同比例地擴大家庭責任醫師制的量能。

健保署署長李伯璋表示，推動轉診涉及民眾就醫習慣改變，各層級醫療院所提供醫療服務行為之重新磨合，有一定困難度，健保署除了持續加強向民眾宣導分級就醫正確觀念，也要積極推動醫療體系垂直整合，醫院門診減量的計算方式，將會根據執行經驗持續檢討修正。