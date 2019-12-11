她3度就醫未揪出麻疹 今確定住院期間害護理師遭感染

衛福部疾管署今公布，國內新增1例感染麻疹病例，是一名30多歲北部某醫院女性病房護理人員。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 衛福部疾管署今公布，國內新增1例感染麻疹病例，是一名30多歲北部某醫院女性病房護理人員。她照顧的住院患者中，包含近日公布3度就醫未揪出的麻疹境外移入個案，目前研判病房護理師就是被該病患傳染，目前該起麻疹醫院群聚匡列接觸者已多達607人，疾管署評估，不排除該會再有新病例出現。

該起國內麻疹群聚的指標個案是到泰國旅遊感染，回國後被兩家診所認為是感冒，因症狀持續且呼吸喘，轉送區域醫院並住院，但一開始也被認為是泌尿道感染，後又轉院至醫學中心才確診。當時衛生單位匡列的接觸者高達480人，在醫療院所的接觸者就有470人。

疾管署副署長羅一鈞表示，新增護理師個案本就在匡列接觸者名單中，在12月4日出現發燒症狀，隔日因雙側耳後疼痛就醫，7日出疹主動向醫院通報，由院方安排採檢並收治負壓隔離病房，經檢驗於昨日確診。

依個案潛伏期間活動史研判為境外移入病例引發的醫院群聚感染。這名護理師到職時未接種MMR疫苗，可傳染期間活動地址有住家及醫院。目前匡列接觸者約為102人，其中2人是其友人，剩下都是醫院醫護人員及患者。

另外，該個案曾於12月7日上午7點半曾從大豐國小搭乘930路線公車至莊敬中學，提醒曾於該時段搭乘同路線公車的民眾，請自主健康管理18天，如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，儘速與衛生單位聯繫，由其安排就醫，以降低病毒傳播風險。

羅一鈞說，疾管署與地方政府衛生局於12月9日至該醫院實地訪查，院方於指標個案確診後即啟動員工健康監測，並由專責人員每天紀錄員工健康情形，該院高風險單位兒科、婦產科、急診、感染科員工經評估99.3%具有麻疹免疫力。

但非高風險單位員工則僅60%具麻疹免疫力，羅一鈞認為，不排除該會再有新病例出現。疾管署與衛生局將持續督導院方落實感染管制措施、接觸者健康監測及建議提供員工MMR疫苗接種。再次呼籲民眾出入醫院或人潮密集場所，應戴口罩以降低感染或傳播風險。