救護車心電圖神救援 心肌梗塞死亡率減半

心肌梗塞過去死亡率約12％，但在經過到院前的流程改善以及救護車上實施心電圖系統與指導用藥，大大縮短搶救時間，也讓心肌梗塞的死亡率大幅降低至5％。推動救護車心電圖系統及線上指導用藥的高雄榮總，更榮獲第20屆國家醫療品質獎的醫學中心組特優機構獎。

我國醫療品質成果受國際肯定，《CEOWORLD》雜誌今年針對89個國家的「健康照護指數」的排名，台灣位居世界第一。醫策會今天舉辦第20屆國家醫療品質獎（HQIC）頒獎典禮，透過5大類別13項競賽，讓全國醫療機構進行年度的品質改善。今年特優機構在醫學中心和非醫學中心組，分別由高雄榮總及高雄小港醫院獲得。

其中高雄榮總除榮獲特優機構外，也獲得智慧醫療全機構獎。高雄榮總院長劉俊鵬表示，在品質管理上若是只著重在數字表現，容易陷入瓶頸，但是提出以「關心」、「尊重」作為醫療品質目標時，就會發現有很多需要改善之處。因此高雄榮總不但成立品管中心，負責醫療品質、病人安全和精實醫療的推動外，更成立了研創中心，負責智慧醫療的推動。

劉俊鵬指出，不論是醫療人員甚至行政人員看到醫療品質需要改善的地方，腦中都有許多想法。但如何把這些想法付諸實行，便是成立研創中心的目的，像是中心自創研發「心電圖12導程貼心布」讓救護車消防員能簡易準確操作心電圖傳送到醫院，在到院前及時判讀並啟動心導管專業團隊，縮短搶救時間，大幅下降心肌梗塞死亡率。另外也利用大數據改善到院前系統，讓消防員遇到心肌梗塞病人可以將其送到「有心導管團隊」的合適醫院，而不必再耗費時間轉院。

獲得非醫學中心組特優機構的高雄小港醫院副院長洪志興則表示，區域醫院規模僅有醫學中心的十分之一，無論在人力資源或是學習資源上都略顯不足，因此從一開始參加便一直在追趕醫策會的腳步。因此該院從上往下推動，並從病人安全為起始，當遇到病安事件，例如病人手術後感染率過高，便邀集相關科別成立品管圈專案，來加強流程管控。當品管圈專案的推動成為院內文化時，同仁也會習慣就面臨到的行政流程、品質管理問題等，自動自發成立品管專案；加上小港醫院現為高醫體系的一員，可透過與體系內的同儕醫院以及總院進行指標競爭，藉以提升醫療品質。