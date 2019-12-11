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照顧麻疹病人遭傳染 北部醫院爆群聚事件

2019-12-11 16:01中央社 台北11日電

疾管署今天宣布新增1例麻疹病例，患者是北部某醫院的病房護理人員，日前照顧境外移入麻疹患者時遭感染，屬於群聚事件，追蹤人數多達607人，未來恐怕還有新發個案出現。

衛生福利部疾病管制署今天以新聞稿公布此消息，疾管署副署長羅一鈞表示，13日曾有一名北部30多歲女性在泰國感染麻疹的境外移入病例，確診前曾被醫師懷疑是泌尿道感染而住院，後來才確診為麻疹。

這次新增的麻疹病例正是日前照顧該名個案的病房護理人員，同樣是家住北部的30多歲的女性，4日出現發燒症狀，5日因雙側耳後疼痛就醫，7日出疹主動向醫院通報後由院方安排採檢並收治負壓隔離病房，經檢驗昨天確診，研判為境外移入病例引發的國內群聚感染事件；此次事件共追蹤607名醫院員工及患者，最後監測截止日為12月25日。

羅一鈞表示，疾管署與縣市衛生局於9日至該醫院實地訪查，院方於指標個案確診後即啟動員工健康監測，並由專責人員每天紀錄員工健康情形，該院高風險單位如兒科、婦產科、急診、感染科員工經評估99.3%具有麻疹免疫力，但非高風險單位員工則僅60%具麻疹免疫力，已建議院方替員工接種「麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗」（MMR）。

羅一鈞說，本次新增個案可傳染期間，曾於12月7日上午7點半搭乘930路線公車（大豐國小至莊敬中學），提醒曾於該時段搭乘同路線公車的民眾，請自主健康管理18天，如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，儘速與衛生單位聯繫，由其安排就醫，以降低病毒傳播風險。

疾管署統計指出，全台今年共累計135例麻疹病例，其中81例為國內感染、54例為境外移入病例，感染國家以越南18例、泰國14例及菲律賓7例為多；出國目的以旅遊29例最多，其次為商務及探親。

疾管署建議，民眾出入醫院或人潮密集場所可戴口罩以降低感染或傳播風險，另避免帶未滿1歲或未接種MMR疫苗的嬰幼兒前往麻疹流行地區，如需攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可於出發前自費接種1劑疫苗；一般民眾（特別是1981年後出生的成人）出國前可先就醫諮詢評估是否需自費接種疫苗，返國後如出現疑似症狀，應配戴口罩儘速就醫並告知醫師旅遊史。

麻疹疫苗衛生局

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