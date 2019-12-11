好立體！3D內視鏡與胃鏡膠囊 讓紐西蘭醫生也來台取經

位於彰化縣員林市的員榮醫療體系員生醫院在一年前成立「胃食道逆流診治中心」，率先引進美國熱射頻賁門緊縮術（Stretta procedure），中心主任吳文傑目前已經完成超過180例手術，另外也結合台灣研發的3D設備，打造出3D診間，並完成全台第一例3D胃鏡膠囊檢查，這些先進診療技術，吸引了3名紐西蘭醫生專程飛到台灣，來到員生醫院觀摩學習。

吳文傑指出，台灣民眾罹患胃食道逆流的機率約為25%，紐西蘭則是20%左右，其中很多都是難治性胃酸逆流個案，這次來自紐西蘭奧克蘭的三名醫師，在紐西蘭也曾執行內視鏡縮胃手術，但手術後卻經常出現胃食道逆流的情形，紐西蘭醫師見習了熱射頻胃賁門緊縮術，認為這種手術方式應該能夠有效治療胃食道逆流，患者術後恢復期也能縮短。

除此之外，員生醫院的胃食道逆流中心還有獨步全台的3D內視鏡檢查和胃鏡膠囊，醫師們戴起3D眼鏡，看著螢幕上的3D胃鏡檢查畫面，更能準確判斷病情，這讓紐西蘭醫師感到相當驚豔。