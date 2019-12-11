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台北直飛雅加達來回7千有找 印尼巴澤航空12/14啟航

2019-12-11 13:48聯合報 記者魏妤庭／即時報導

搭機到東南亞旅遊又有新選擇，印尼獅航旗下子公司Batik Air印尼巴澤航空即將開航台北飛雅加達航班，使用波音737-900ER飛機運營，預計12月14日起正式開航，屆時每日一班。慶祝新航線開航，推出超值促銷票價，經濟艙單程含稅3,211元起，商務艙8,411元起。

巴澤航空是印尼獅航集團旗下子公司，每天有350個定期航班，飛往45個目的地，國際航點澤是到馬來西亞吉隆坡、新加坡、印度清奈、澳大利亞柏斯，以及中國大陸的桂林、南寧、昆明等，如今拓展到台北開航，是該航空公司拓展的第46條航線，也是飛往的第8個國家。

巴澤航空以波音737-900ER飛機運營，提供12個商務艙座位、168個經濟艙座位，此次開航台北飛雅加達後，每日一班，桃園起飛為凌晨12點05分，於當地時間4點半抵達。雅加達飛往桃園機場為當地時間4點40分起飛，晚上11點10分抵達桃園機場。

為了歡慶新航線開航，巴澤航空推出桃園飛雅加達超值促銷票價，經濟艙單程含稅3,211元起，商務艙單程含稅8,411元起，票價包含免費託運行李、機上娛樂、機上熱餐等，目前可在Batik Air和Malindo Air網站購票，旅行社也可用全球訂位系統預訂及開票。

巴澤航空推出桃園飛往雅加達航線單程優惠3,211元起。圖／巴澤航空提供
巴澤航空推出桃園飛往雅加達航線單程優惠3,211元起。圖／巴澤航空提供
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印尼巴澤航空是印尼獅航集團旗下的子公司。圖／摘自巴澤航空官網
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巴澤航空12月14日開航桃園飛往雅加達航線。圖／巴澤航空提供
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雅加達桃園機場印尼

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