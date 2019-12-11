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吃臭豆腐吃到肝癌 醫籲：別每天大量吃

2019-12-11 13:07聯合報 記者陳雨鑫／台北即時報導

開業肝膽腸胃科醫師陳炳諴日前於電視節目上分享，多年前，曾收治一患者的皮膚、眼瞼泛黃且有茶色尿，主訴腹部脹痛，經超音波檢查發現肝臟有多處陰影，切片確定罹患肝癌，追溯生活史發現該名患者每天必吃至少一分臭豆腐，疑似是導致肝癌的主因，呼籲國人注意。

新光醫院胃腸肝膽科主治醫師朱光恩表示，臭豆腐對於身體而言確實不是好的食材，臭豆腐非「新鮮豆腐」，而是經過發酵、加工後的產品，為了達到特殊的氣味，豆腐也需要擺放一段時間，烹煮方式多以油炸為主，除了豆腐長時間擺放，未妥善做好保存，可能產生黃麴毒素外，油炸也會產生毒素。

朱光恩表示，不只是黃麴毒素不利於肝臟，國人愛吃的臘肉、臘腸、香腸等加工肉品都可能傷身，大量且長期食用有毒素的食品，極可能造成肝硬化，甚至肝癌等風險，不過，偶一為之無傷大雅。

朱光恩表示，多數肝硬化、肝癌的患者，仍與C肝、B肝，愛飲酒的習慣有關，過度吃臭豆腐、加工肉品而導致肝硬化、肝癌的狀況「幾乎沒有看過」，這應該算是極為少數的個案。

而有些民眾會認為吃油炸物後，若喝綠茶、消脂茶等，可以抵消毒素，朱光恩說，毒素吃下去就是吃下去了，身體就會由肝臟代謝吸收，絕對不可能有抵消作用，建議國人應以天然食物為食材，減少食用加工食品，對於身體較為有益。

肝癌患者肝硬化

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