星宇許可證今到手！首航當天 仍可期待K董親自駕機

星宇航空今天上午近11時許派員赴民航局取得民用航空運輸業許可證（AOC），正式成為國內第七家營運國際航線的民用航空運輸業者。星宇航空首航班機何時售票還未知，但星宇航空透露，雖然董事長張國煒確定不會駕駛首航當天三個航點的「第一班航班」，但是否會親駕澳門、峴港午後第二班飛機，還未最後決定。星宇迷仍可保留一絲期待，搭到K董親駕班機。

星宇航空董事長張國煒去年3月親自率隊，向民航局遞件申請營運許可，民航局也依程序對星宇航空進行航務及機務等五階段審查。今年10月星宇航空首架空中巴士A321neo抵台，展開營運前最重要的飛行適航驗證及各項模擬演練作業；第二、三架客機也預計在12月底及1月初陸續到位。

星宇在11月底完成各項模擬演練，12月初民航局針對星宇的適航飛行進行檢視，上周五民航局完成星宇航空適航驗證作業文件，提送交通部審核，交通部長林佳龍昨天正式核定。星宇航空主管今天上午近11時到民航局領證，正式成為國內第七家營運國際航線的民用航空運輸業者。

星宇航空公關長聶國維表示，星宇航空取得AOC後，仍要申請航線證書，才能向國際民航組織（ICAO）申請無線電通訊代碼，及向國際航空運輸協會（IATA）申請用於航班編號、訂位票務的代碼，預估12月中取得後，才能宣布何時售票，預估宣布與售票時間將會相當接近。

星宇航空明年1月23日小年夜開航澳門、越南峴港、馬來西亞檳城等三條航線，當天三個航點的第一班航班，都會在上午全部飛出去。澳門一天三班，第一班為上午7時20分，峴港一天兩班，第一班為7時40分，濱城則是一天一班為上午9時20分。