親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

新任歐盟主席馮德萊恩，如何以「地緣政治」重振歐洲？

吳怡農民調、網路聲量皆快速上揚 蔣萬安選情告急？

今年最後夕陽落在安平、旗津 2020首道曙光時間表出爐

2019-12-11 12:22聯合報 記者魏妤庭／即時報導

告別2019、迎接2020年到來，就用夕陽與曙光作為結尾及開始！今（2019）年12月31日全台各地欣賞最後一道夕陽時間，大概落在傍晚5點14分到6點11分左右，其中，台灣本島夕陽最晚是在台南安平及高雄旗津，南台灣朋友可把握時間欣賞。另2020年第一道曙光則是出現在屏東鵝鑾鼻及台東三仙台。

看著夕陽逐漸西落，橘紅色太陽逐漸隱沒在地平線的另一端，讓人感受大自然奧妙之處。在2019年最後一天最浪漫的事，莫過於追今年最後一道夕陽。根據中央氣象台資料指出，台灣本島夕陽落下時間大約是落在傍晚5點14分到5點25分左右，最晚為台南安平、高雄旗津，皆是5點25分日沒，而其次則是在屏東關山、嘉義東石，約5點24分左右日沒。

除了追夕陽外，2020年第一道曙光也是值得一看，2020年元旦最早日出地點，則是離島蘭嶼6點33分，但本島最早日出會是在屏東鵝鑾鼻、台東三仙台，約6點35分左右可看到日出。此外，花蓮崇德、宜蘭蘇澳為清晨6點36分，新北鼻頭角、三貂角為6點37分，最晚看到日出的則是金門6點50分。

不過，由於夕陽及日出時間，可能會因為大氣環境造成不同折射率，又或是觀測者的所在位置地勢較高等影響，日出日沒時間可能提前會延後，建議最好比表訂時間提早10分鐘前往觀測為佳。

2019年全台各地最後一道夕陽欣賞時間

新北富貴角 　 17：14

新北淡水　 　 17：15

桃園永安　 　　17：17

新竹南寮 　　　17：18

苗栗通霄　 　　17：19

台中梧棲　　 17：20

彰化王功 　 17：22

雲林臺西　 17：23

嘉義東石　 17：24

台南安平　 17：25 （本島平地最晚日沒）

高雄旗津　 17：25 （本島平地最晚日沒）

屏東關山　 17：24

澎湖西嶼　 17：26

金門　 17：29

馬祖　 17：19

東沙島 　 18：11

太平島　 18：11

2020年全台各地第一道曙光欣賞時間

基隆潮境公園 06：38

新北鼻頭角 06：37

新北三貂角　　 06：37

宜蘭蘇澳　　　 06：36

花蓮崇德 06：36

台東三仙台 06：35（本島平地最早日出）

台東富岡　 06：36

台東太麻里　　 06：36

台東綠島　　　 06：34

台東蘭嶼 06：33（台灣平地最早日出）

屏東鵝鑾鼻 06：35（本島平地最早日出）

澎湖湖西 06：43

金門 　　 06：50

馬祖 　　　 06：48

東沙島 06：49

太平島 06：40

今年最後一道夕陽落在台南安平及高雄旗津。圖／本報系資料照
今年最後一道夕陽落在台南安平及高雄旗津。圖／本報系資料照
分享
2020來迎接曙光，最早在台東三仙台、屏東鵝鑾鼻，離島則是蘭嶼最早。圖／交通部觀...
2020來迎接曙光，最早在台東三仙台、屏東鵝鑾鼻，離島則是蘭嶼最早。圖／交通部觀光局提供
分享

台東屏東新北

延伸閱讀

台灣將成6小時生活圈 林佳龍：屏東將成轉乘點

明年元旦看日出時刻表出爐！本島太陽最早出現在...

屏東咖啡豆評鑑賽 19日開幕

打造屏東咖啡品牌 縣府辦莊園菁英賽

井仔腳鹽田賞絕美夕陽 再訪「台版亞馬遜河」

決戰旗津 綠喊「出2席立委」藍力求突圍

相關新聞

未飛先夯周邊！員工投票選出「星宇香」 免稅商品提袋只送不賣

2019-12-11 12:51

一堆人穿錯！ Uniqlo部長曝發熱衣「正確穿法」

2019-12-11 09:47

找路都用手機不用導航機了？ 網友曝秒選手機原因

2019-12-11 10:33

「天價香蕉」藝術品被吃掉 家樂福、故宮小編跟風網民讚爆

2019-12-11 11:40

明年元旦看日出時刻表出爐！本島太陽最早出現在這兩處

2019-12-11 10:18

加爆！他吃火鍋想加飯老闆「超大方回禮」網笑瘋：要拜地基主？

2019-12-11 12:00

星宇航空3條航線價格曝光 澳門4天3夜機加酒1.2萬元起

2019-12-11 11:54

台灣氣候變遷指標倒數 學者：政府能源政策出問題

2019-12-11 11:32

公費流感疫苗傳出缺貨？ 陳時中：貨量充足、待調配

2019-12-11 09:49

吃臭豆腐吃到肝癌 醫籲：別每天大量吃

2019-12-11 13:07

星宇許可證今到手！首航當天 仍可期待K董親自駕機

2019-12-11 13:06

台灣將成6小時生活圈 林佳龍：屏東將成轉乘點

2019-12-11 12:08

台灣健康暨高齡友善城市獎 主打跨領域關懷

2019-12-11 12:05

政府推公共區域不用除草劑 學者：不應汙名化植物用藥

2019-12-11 12:03

全台僅20企業提供托育 衛福部也跟進帶頭設托嬰中心

2019-12-11 11:43

新藥臨床試驗 食藥署籲必問七件事

2019-12-11 11:30

學者估今天破去年來台旅客紀錄 觀光局長這樣說

2019-12-11 11:16

減碳台灣倒數第三 環保署：評比方式不公平

2019-12-11 11:12

全球減碳成績台灣倒數第三 環團：執行不佳規畫不足

2019-12-11 11:05

台大主持全台首間醫學認證實驗室 發現肺癌的基因秘密

2019-12-11 11:00

衛生所公費流感疫苗傳告罄 原來是上頭管控太嚴謹

2019-12-11 10:53

影／談流感疫情 陳時中：未比往年嚴重

2019-12-11 10:40

金門澎湖訂位太滿！過年第二波加班機17日開賣

2019-12-11 10:35

癌友換用生物相似藥好嗎？ 名醫籲充分評估和告知

2019-12-11 10:15

老師久站腿爆青筋無力遠行 微創手術回春了

2019-12-11 10:00

東北季風增強今明雨區曝光 周五起回溫最熱飆到30度

2019-12-11 09:48

探險體驗結合在地遊 來桃園青年體驗園區2日秋冬快閃

2019-12-11 08:12

周日起熱得像夏天！ 吳德榮：高溫上看30度

2019-12-11 07:12

黴漿菌抗藥性加劇 半年增6成

2019-12-11 02:53

管理抗生素 2關鍵步驟

2019-12-11 02:53

基層申報落差 抗生素用量難控

2019-12-11 02:53

今年流感已11死 老少快打疫苗

2019-12-11 00:17

健康你我他／過度使用電腦 痠痛老治不好

2019-12-11 00:17

怕孩子開刀緊張？ 家長記得6+1步驟

2019-12-11 00:17

拚C肝治療 別忘了B肝

2019-12-11 00:17

救命美談引發捐獻潮 彰縣救護車獲贈「心」利器

2019-12-11 00:12

原民禁伐補償金 擴大適用範圍

2019-12-11 00:01

點燃生命之火募款開跑 中信銀率先捐200萬

2019-12-10 23:56

爭取生活津貼 台鐵產工批：發紓壓小物本末倒置

2019-12-10 23:44
看更多

熱門文章

走進台灣診所 日本作家驚嘆：古早味彷彿讓人回到兒時

2019-12-10 15:52

2019年「35間熄燈名餐廳」！ 名單滿滿都是回憶

2019-12-10 18:40

好市多烤雞吃不完怎辦？ 她自創超狂料理法網狂讚

2019-12-10 18:30

一堆人穿錯！ Uniqlo部長曝發熱衣「正確穿法」

2019-12-11 09:47

台鐵花東實名制 17日起每天六班常態實施

2019-12-10 18:26

國家機器告白正夯！他上合歡山示愛「雅婷看到了嗎」

2019-12-10 15:29

新人求婚車卡太平山 遇「霸王拖吊」要1萬4700元怒投訴

2019-12-10 15:21

周日起熱得像夏天！ 吳德榮：高溫上看30度

2019-12-11 07:12

牛肉麵界的兄弟之爭 建宏和富宏誰才是網友最愛

2019-12-10 16:05

奶貓吸吮大拇指熟睡 超可愛模樣萌翻眾人

2019-12-10 17:30

影／心痛！大白鯊頭被鲨籠卡住 慘死在觀光客眼前

2019-12-11 10:08

這些你買了嗎？全家便利商店「2019熱銷商品風雲榜」出爐

2019-12-10 21:00

攝影師巧手！透過一片放大鏡 拍出沒見過的東京迪士尼

2019-12-10 14:42

台中「麗寶Outlet」二期12月25日見客 獨家星巴克鐘樓曝光

2019-12-10 17:29

正露丸的味道消不掉？官方神回「解臭法」引討論

2019-12-10 20:59

曾經胖到走2步就放棄 40公斤米格魯瘦身有成IG爆紅

2019-12-11 09:09

吃素預防大腸癌？ 定期篩檢最重要

2019-12-10 15:19

星宇航空3條航線價格曝光 澳門4天3夜機加酒1.2萬元起

2019-12-11 11:54

全台最大 麗寶Outlet Mall二期25日試營運

2019-12-10 15:23

今天留意氣溫變化 明天午後起迎好天氣

2019-12-11 07:29

機車族爭取南迴改開放機車 林佳龍允研究案納代表參與

2019-12-10 18:36

有情人必看！年底戀情超旺VS戀情受阻的生肖TOP3

2019-12-10 14:39

「當妳衝鋒陷陣，我就是妳的後盾」《冰雪奇緣 2》安娜教我們的事 ： 有一種夢想是陪在某人身旁

2019-12-10 15:38

她雨夜回家突遇怪男搭訕 網曝：對方已經等很久了

2019-12-10 21:47

找路都用手機不用導航機了？ 網友曝秒選手機原因

2019-12-11 10:33

每日星座運勢／摩羯愛情可開花結果　創意易獲稱讚

2019-12-11 00:00

他滿月禮盒收到生米和雞蛋 內行網友解析：長輩回禮

2019-12-10 20:10

漢堡王開大絕！ 雙12一日限定「買1送2」限量三百份

2019-12-11 12:18

鼓勵長輩談身後事 急救醫感嘆：救是愛、不救也是愛

2019-12-10 16:52

炸雞控必看！日網民激推超簡易「KFC炸雞焗飯」色香味俱全

2019-12-11 10:05

飛去看極光！加航歲末優惠　台北－溫哥華來回15100

2019-12-11 00:19

台東校園操場有穿山甲 縣府保育科救援後送

2019-12-11 11:22

「天價香蕉」藝術品被吃掉 家樂福、故宮小編跟風網民讚爆

2019-12-11 11:40

2件112元、揪團砍價5折起 多家雙12購物優惠整理

2019-12-10 22:39

黴漿菌抗藥性加劇 半年增6成

2019-12-11 02:53

【煮婦心聲】梁純綉／開口說聲「一起吃飯」

2019-12-11 06:00

遠航、華信搶推好康 現在遊金門正是好時機

2019-12-10 13:44

爭取生活津貼 台鐵產工批：發紓壓小物本末倒置

2019-12-10 23:44

【心情點滴】窟一斤／青春老痘

2019-12-11 06:00

台灣將成6小時生活圈 林佳龍：屏東將成轉乘點

2019-12-11 12:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top