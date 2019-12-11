今年最後夕陽落在安平、旗津 2020首道曙光時間表出爐

告別2019、迎接2020年到來，就用夕陽與曙光作為結尾及開始！今（2019）年12月31日全台各地欣賞最後一道夕陽時間，大概落在傍晚5點14分到6點11分左右，其中，台灣本島夕陽最晚是在台南安平及高雄旗津，南台灣朋友可把握時間欣賞。另2020年第一道曙光則是出現在屏東鵝鑾鼻及台東三仙台。

看著夕陽逐漸西落，橘紅色太陽逐漸隱沒在地平線的另一端，讓人感受大自然奧妙之處。在2019年最後一天最浪漫的事，莫過於追今年最後一道夕陽。根據中央氣象台資料指出，台灣本島夕陽落下時間大約是落在傍晚5點14分到5點25分左右，最晚為台南安平、高雄旗津，皆是5點25分日沒，而其次則是在屏東關山、嘉義東石，約5點24分左右日沒。

除了追夕陽外，2020年第一道曙光也是值得一看，2020年元旦最早日出地點，則是離島蘭嶼6點33分，但本島最早日出會是在屏東鵝鑾鼻、台東三仙台，約6點35分左右可看到日出。此外，花蓮崇德、宜蘭蘇澳為清晨6點36分，新北鼻頭角、三貂角為6點37分，最晚看到日出的則是金門6點50分。

不過，由於夕陽及日出時間，可能會因為大氣環境造成不同折射率，又或是觀測者的所在位置地勢較高等影響，日出日沒時間可能提前會延後，建議最好比表訂時間提早10分鐘前往觀測為佳。

2019年全台各地最後一道夕陽欣賞時間

新北富貴角 17：14

新北淡水 17：15

桃園永安 17：17

新竹南寮 17：18

苗栗通霄 17：19

台中梧棲 17：20

彰化王功 17：22

雲林臺西 17：23

嘉義東石 17：24

台南安平 17：25 （本島平地最晚日沒）

高雄旗津 17：25 （本島平地最晚日沒）

屏東關山 17：24

澎湖西嶼 17：26

金門 17：29

馬祖 17：19

東沙島 18：11

太平島 18：11

2020年全台各地第一道曙光欣賞時間

基隆潮境公園 06：38

新北鼻頭角 06：37

新北三貂角 06：37

宜蘭蘇澳 06：36

花蓮崇德 06：36

台東三仙台 06：35（本島平地最早日出）

台東富岡 06：36

台東太麻里 06：36

台東綠島 06：34

台東蘭嶼 06：33（台灣平地最早日出）

屏東鵝鑾鼻 06：35（本島平地最早日出）

澎湖湖西 06：43

金門 06：50

馬祖 06：48

東沙島 06：49