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「軒尼詩V.S.O.P 2020年春節限量版」　融合東西薈萃打造最體面新年禮

2019-12-13 10:40文／ 陳玉蘭

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

攜手當代藝術大師

酒迷藏家無不引頸期盼軒尼詩V.S.O.P新春限量版會玩出什麼新花樣？今年攜手當代藝術大師ZHANG HUAN張洹，以濃烈色彩包裝延伸出新春的喜悅，推出「軒尼詩V.S.O.P 2020年春節限量版」，打造最體面新年伴手禮。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／軒尼詩 提供
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經典干邑白蘭地遇上當代藝術

當經典干邑白蘭地遇上國際當代藝術大師，會激盪出多撼動人心的耀眼火花？

2020年，軒尼詩攜手張洹巧妙詮釋萬象更新與大自然的生生不息。事實上，軒尼詩與張洹擁有相同的理念───無論是現代工藝技術或藝術，當它在不斷探索新領域時，一切的基礎還是建立在尊重自身文化與歷史。對軒尼詩來說，品牌建立迄今歷經8個世代歲月，品質至上的傳統工藝不容撼動，造就軒尼詩干邑白蘭地在歷史上無可取代的獨特地位。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／軒尼詩 提供
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2020年是華人農曆新年的鼠年，除季節萬物更迭循環，也代表新週期的起點，「軒尼詩V.S.O.P 2020年春節限量版」琥珀色酒液，微帶胡椒、丁香及肉桂氣息，與橡木桶烘烤淡香的層層風味，一打開即散發淡雅清香，結合ZHANG HUAN 張洹的強烈視覺包裝設計，不論是送禮或與三五至親好友聚餐享用，絕對是備受矚目的焦點，五感迎接新春喜悅。

靈感擷取自軒尼詩二次蒸餾生命之水(Eaux de vie)的意境，透過ZHANG HUAN 張洹獨特視覺語言，巧妙融合東西薈萃，初探是紅燈籠、葡萄與琥珀色酒液想像，隨著凝視時間拉長，彷彿能在畫裡看到每一細胞成為單一個體，自由飄在空中，如同在宇宙間的獨立個體，打造「軒尼詩V.S.O.P 2020年春節限量版」的全新包裝設計。

身為當今最傑出當代藝術家之一，ZHANG HUAN 張洹表示：「我相信中西文化是相互融合的，我試著在這個作品中融入感動的成分，我們永遠不知道生活會帶我們到哪裡，但我相信，過去發生的一切影響著現在，這就是我想透過創作去慶祝的。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／軒尼詩 提供
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精湛釀酒工藝禁得起時間考驗

所謂「干邑特色，唯其獨有」，軒尼詩堅持干邑不是釀造的，而是創造的，萬中選一的白玉霓葡萄（Ugni Blanc），果香濃郁尤其適合在軒尼詩酒廠的銅質蒸餾壺進行雙重蒸餾，為確保酒香馥郁多變，只選取產自大香檳區、小香檳區、邊緣區及上林區四大產區白葡萄，調和釀出極品軒尼詩干邑。

酒廠是抵禦時間流逝的中心，每當白蘭地潛質得到最佳發揮時，就會被存放到具枝條編護的大玻璃壇中，藉此保存其卓越特質，擁有世界上最多干邑白蘭地儲量，向來是軒尼詩最為自豪的寶藏。目前可知酒齡最長的白蘭地來自1800年，唯有歷經時間淬鍊的干邑白蘭地，才能創造出最稀有珍貴風味。

身為頂級干邑領導品牌，軒尼詩努力不懈創作全球最優質干邑美酒。200多年前，英國王儲喬治四世要求軒尼詩家族供應珍貴香醇的陳年干邑，從此，軒尼詩 V.S.O.P (Very Superior, Old and Pale)正式誕生，自19世紀末便享有盛名，深受歐洲皇室貴族推祟。

軒尼詩V.S.O.P調合60多種來自干邑區四大產區的生命之水，混合陳年「生命之水」的調配大師，至今已有八代創作優質干邑的悠久歷史，優異傳承造就最高品質，也為軒尼詩贏得全球美譽，以及及當今傑出干邑鑑賞家的賞識。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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