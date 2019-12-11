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台灣將成6小時生活圈 林佳龍：屏東將成轉乘點

2019-12-11 12:08聯合報 記者翁禎霞／屏東縣即時報導

交通部長林佳龍今天在屏東表示，未來10年，台灣在西部高鐵及東部快鐵的串連下，將發展成6小時生活圈，屏東北部也將和高雄結合發展成高屏副都心，未來高鐵屏東站（六塊厝站）將成為高鐵和快鐵的轉乘點，甚至可期待高鐵、台鐵及捷運三鐵共站。

他說，這個規畫是有所本的，而且要把珍珠串成項鍊才有價值，很多學者專家看到的只是「個案」，「但我們看到的是整個地圖」，以交通網絡及智慧型公共運輸串連，真正地帶動地方經濟，「人進來、貨出去」要靠的是這個，不是靠煉油、愛情摩天輪。

立法院交通委員會今天南下屏東考察，交通部長林佳龍特別率鐵道局、公路總局等官員南下，在六塊厝火車站對東西向快速道路及高鐵六塊厝車站特定區規畫做簡報，會議由立委鍾佳濱主持。

在高鐵南延選定左營連接六塊厝路線後，引發外界不同意見，甚至被質疑是選舉支票，林佳龍說，交通部不是因選舉才做這些，也不會因選舉而不做，而是從國土規畫的角度，未來台灣將發展成6小時生活圈，屏東將成為西部高鐵及東部快鐵的轉乘點。

他說，屏東六塊厝一帶有廣大腹地、周圍有工業區、醫療園區、運動休閒產業園區，又有機場、鐵路，與高雄又接近，在高鐵確定南延後，目前捷運也著手規畫可行性研究，未來可發展成三鐵共站，成為高屏副都心，依國土規畫，未來會有北中南三核心，南核心就位於高屏。

高鐵六塊厝站特區佔地152.42公頃公頃，根據鐵道局的規畫，未來如果高鐵屏東站設在六塊厝，目前的台鐵六塊厝站需西移1.6公里，與高鐵站距離約70公尺，以連通走廊連結，未來還會智慧型公共運輸串聯周邊重大建設計畫，開啟屏東新未來。

不過高鐵南延從規畫到完工需要10年，地方反映太久，後來趕到的屏東縣長潘孟安則希望交通部能加速期程，林佳龍表示「一定加快」。

交通部長林佳龍今在屏東表示，未來台灣將發展成六小時生活圈，高鐵屏東站將成為西部高...
交通部長林佳龍今在屏東表示，未來台灣將發展成六小時生活圈，高鐵屏東站將成為西部高鐵及東部快鐵的轉乘點。記者翁禎霞／攝影
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目前的六塊厝火車站。記者翁禎霞/攝影
目前的六塊厝火車站。記者翁禎霞/攝影
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交通部長林佳龍今在屏東表示，未來台灣將發展成六小時生活圈，高鐵屏東站將成為西部高...
交通部長林佳龍今在屏東表示，未來台灣將發展成六小時生活圈，高鐵屏東站將成為西部高鐵及東部快鐵的轉乘點。記者翁禎霞／攝影
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目前的六塊厝火車站。記者翁禎霞/攝影
目前的六塊厝火車站。記者翁禎霞/攝影
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交通部長林佳龍今在屏東表示，未來台灣將發展成六小時生活圈，高鐵屏東站將成為西部高...
交通部長林佳龍今在屏東表示，未來台灣將發展成六小時生活圈，高鐵屏東站將成為西部高鐵及東部快鐵的轉乘點。記者翁禎霞／攝影
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高鐵屏東縣林佳龍

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