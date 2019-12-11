台灣健康暨高齡友善城市獎 主打跨領域關懷

照顧中心猶如「家」的感覺。屏東縣泰武鄉衛生所長期與泰武鄉公所合作，打造「泰武鄉全人模式高齡友善環境」並設有照顧中心，從社區環境到長者健康促進活動，發展出原鄉部落的活潑；提倡「部落是家」概念，透過居家環境改善、巴士到我家、老幼共學、中高齡鄉民擔任照顧服務員等方式，讓長者生活無礙，並獲得國健署「健康城市暨高齡友善城市獎」中的金質獎。

為協助各地方政府推動健康城市暨高齡友善城市，國健署設置「健康城市暨高齡友善城市獎」，藉由選拔方式，宣導相關健康城市、高齡友善城市議題與成果，為其他地方政府推動學習之典範。

國健署署長王英偉表示，國健署在2003年開始和地方政府推動健康城市，並在2013年達成全台22縣市皆加入高齡友善城市之行列。今年評選主題為「跨領域整合與永續發展」，並將「關懷」融入策略，啟發社區自發與互助精神，共同營造一個有溫情的社會，來行銷健康台灣、推動活躍老化之成果。