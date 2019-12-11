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政府推公共區域不用除草劑 學者：不應汙名化植物用藥

2019-12-11 12:03聯合報 記者彭宣雅／台北即時報導

環保署為推動環境雜草管理，107年制定非農地雜草管理指引，提倡公部門帶頭做起，落實非農地不用除草劑。但有學者認為，政府機關不應該帶頭汙名化除草劑，應該更專業務實看待鋤草。

環保署化學局表示，環境雜草管理及非農地，不用除草劑，外界投入環境雜草管理的人數已有顯著成長。動員民眾「雜草自己理，一樣很可以」，認為可避免除草劑不當使用汙染環境，給民眾一個安全無除草劑的遊憩環境。

「怎麼可能不用？」中興大學植物病理學系榮譽特聘教授曾德賜表示，各縣市政府說非農地區域不准用農藥，有些招標案子採用農藥要被處罰，這是官方站著說話不腰疼；除草劑有幾百種，不要只認識巴拉刈、嘉磷塞和固殺草，應該找除草劑專家看怎麼用藥再做決策。

曾德賜表示，若是公共區域不除草，蛇鼠藏在裡面，環境衛生、人員安全都有問題，他舉例，彰化二林的科學園區內，旁邊有廢棄建築，也有大片台糖地，雜草叢生，不用藥物，除得慢，蛇鼠咬斷電線、釀成災害，又該怎麼做？他上周到高雄國家田徑場進行環境維護，這草皮不用殺草劑行嗎？「用人工要拔死你。」

曾德賜表示，以高球場為例，有種新藥物只有抑制雜草的種子發芽，毒性非常低，噴一次可以維持三到六個月，除草劑上百種，全世界都不斷推陳出新，甚至有選擇性的除草，也就是一片田，只針對某些雜草有害，但對花生、水稻卻無害，這些觀念都必須改變。

他也說，宜蘭縣政府前幾任縣長要求不能用除草劑，連鐵道等公共區域都不能使用，這些雜草根部發育快，若人工來不及處理，公共區域發生危險時，造成的鐵路的行車安全問題誰該負責。

他說，公園、學校，都是小區域的除草，圍起來就好，有的很快土地就吸收掉了，也不會經由皮膚吸收到人體，台灣不要只懂嘉磷塞、巴拉刈、和固殺草三種通殺型的除草劑，官方自己應該要先做功課才好。

截至目前為止，已制定除草劑管理自治條例者包括宜蘭縣、台北市及高雄市等，另桃園市、花蓮縣、苗栗縣、屏東縣正規畫中。

農地巴拉刈環保署

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