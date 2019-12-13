面對 2020，這 3 個關鍵字讓他們很有感，聽阿滴、關韶文、志祺七七怎麼說

看著三位 YouTuber：志祺、阿滴、關韶文忙碌而充實的生活，不禁想問他們：「你們是不是被神仙眷顧，偷偷過著一天七十二小時的生活？」

我們對這世界如此好奇，也明白時間有限、興趣無窮，而時間始終是最公平的單位，在不同人身上分別長成了獨一無二的經驗。你將在這篇專訪文中看到三位 YouTuber 跟你我一樣，除了閃閃發光地說著自己熱愛的事，也談論那些令人意想不到的半途而廢。而 2020 來到他們又有什麼想說呢？

「很多人會說結果不重要啊，過程比較重要。但比爾蓋茲的母親卻說『重點不在你獲得什麼、或付出什麼，而是你成了怎麼樣的人。』」這是志祺在專訪過程中，提及自己曾看的比爾蓋茲紀錄片裡，最讓他印象深刻的段落。

所以啊，興趣後來都帶著他們成為什麼樣的人呢？你也想像過，自己的興趣最終會領著自己去到了哪裡嗎？讓我們看看那些簡單的起點，是如何一步步走到現在。

面對所愛永遠三歲：大男孩們永不放棄的卡牌遊戲

準備開始專訪前，阿滴志祺兩人本想小聊天暖場，沒想到一聊起遊戲便完全打開了話匣子，趁此歡快氛圍問起兩人直至今日都沒放棄的興趣，他們有志一同地答道：卡牌遊戲。

「雖然我也很喜歡卡牌，但從小到大的興趣我要說鋼琴，跟志祺做出區隔。」阿滴伸出手故意在自己與志祺的座位間比出劃清界線的手勢，志祺嘖了阿滴一聲，彷彿在專訪現場坐著兩位幼稚園同班同學。

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如果你是早期就開始追隨阿滴的小滴們，一定記得阿滴英文早期一旦遇到颱風天就會開直播，由阿滴彈鋼琴，滴妹唱歌。那是阿滴平均每週練琴五到十個小時堆疊起來的、直至今日的興趣。即便對現在的阿滴來說，繁忙的生活偶爾也會擱置鋼琴這項興趣，它仍是一項安定自己的存在，當需要沈澱的時刻來臨，手指撫上黑白鍵就開始了。

而志祺談起自己小學三年級的時候在美國待了一段日子，在那最需要同儕的年紀，與他人的生活產生共同話題是最重要的事，當時的志祺迷上了寶可夢，自然而然開啟了與同學們打成一片的好話題，「對我來說，興趣是讓我跟別人產生連結的關鍵」。

「與人產生連結」的深遠影響，後來在志祺身上產生了各種有趣的變化，從簡訊設計的創立到自己成為 YouTuber，甚至是成立歡樂無法黨。志祺帶給這世界的「連結」，以各種面貌出現在我們的生活之中，果真是「至今未放棄的興趣」。

談起半途而廢，阿滴、志祺自砸招牌不手軟「我半途而廢的東西其實是語言呢！」阿滴以自嘲的口氣說道，「我高中學了日文，但只學會了五十音跟幾句簡單的對話。至於韓文，我大學學了兩年甚至還去補習。」說起那時候想學的契機，與韓團正在同儕之間風靡有關，而當阿滴真正放棄以後，回頭看看自己的來路，想告訴也曾離開學習路徑的人們一句話：「半途而廢沒有不好，最重要的是你把原本要花在這件事情上的時間省下來之後，做了什麼？有沒有去嘗試更想挑戰的事物？」

「那這樣說的話，我半途而廢的東西大概是設計了。」回想自己一開始做資訊設計的原因，志祺談到當時覺得自己做設計做一輩子都比不上設計界的大前輩，因此他開始摸索其他道路替自己找新方向：「在公司做了一陣子，發現我的員工都比我強，所以現在我花更多時間專注於企劃發想跟策略上面。至於我的本科，都市計畫也是我放棄的事情，這大概是我花最久時間認真放棄的事。」

「多數人覺得一定要找到喜歡的東西才是得到，但最後你會發現自己不喜歡的東西也是得到。」

在與他們一來一往談天的過程裡，會發現他們說起自己的故事，無論是尚未達成、還是已成過往，都是他們聊起來津津樂道的經歷。

問起如何踏上這趟「眼神發光」的旅程起點，阿滴與志祺分別提及了「探索」與「自我覺察」，是他們認為最不可或缺的元素。

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「如果你還是學生的話，學生時代是最後的時段可以踏上認識自己的旅程，在這個階段試著像海綿一樣學習，探索各式各樣的事情，了解自己是誰後，才能定義自己。」—— 阿滴

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「我們從小到大都很難好好的認識自己，現在的人當兵的時間不長，以前當兵的時候時間無敵多，拔雜草的時候就開始想『嗯？』『我是誰呢？』『我現在在哪裡呢？』。『自我覺察』這四個字對我人生影響很大，懂得停下來思考什麼有興趣跟不喜歡，可以紀錄與累積建立自己的字典，協助自己走到人生不同的階段。」—— 張志祺

如果今天就是那一天，想做的下一件事是什麼？

「陪家人。」意識到自己一直以來留給家人的時間太少了，志祺談及有一次演講，學生來到前台希望他寫一句話給學生們，他想了許久，提筆寫下「記得留些時間給家人」。

「因為我們常常會忘記這件事。」志祺說道。

一旁的阿滴看了看志祺說道：「目前想做但還沒做的事，應該是日更頻道吧，因為那是瘋子才會做的事情，就像志祺。」志祺聽了這句雙手一攤，臉上寫著「怪我囉」三個大字。而專訪完不久後，阿滴迅速跟上「瘋子」的腳步，把握今天就是日更的那一天。

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而新的一年即將開始，線上課程平台 Hahow 好學校彙整 11 個生活關鍵字及系列課程，邀請阿滴、志祺分享自己有共感的關鍵字，他們分別是〈沈澱〉以及〈健康〉。

「我選目前缺乏的，所以選了〈沈澱〉。」阿滴思索了一會兒說道：「因為工作很多的時候會需要沈靜下來，思考自己的方向才不會急於把事情做完。至於課程的話，我會想學盈青的〈畫出充滿靈魂的人像插畫〉，我自己一直以來都滿喜歡畫畫的，覺得透過練習畫畫同時沈澱自己還不錯。」

「我的話是選〈健康〉。」

「但我已經有自己的減肥方法了，所以我會比較想上〈營養師萊恩：狗狗鮮食簡單做〉這堂課。」志祺在此停頓了一下，正當大家以為這兩件事有承接關係而露出疑惑的表情，他立刻補了一句：「家裡有一隻老狗，剛好可以知道怎麼讓牠吃的健康。」在場的大家聞言鬆了一口氣，差點以為要錯誤示範。

面對 2020，阿滴說時間只會越過越快，建議大家想做的事從第一天就開始。而兩位忙碌型 YouTuber 們又將展開什麼樣的新版圖？志祺給大家的 2020 建議已經偷偷透露了：一是做對的選擇，二是還沒買課的就去買吧！

啊，偶一為之的衝動購物確實也是一種「今天就是那一天」的展現呢。

在喜歡的主題上盡情用力－卸下記者身份的 YouTuber 關韶文「哈哈哈哈哈哈哈」才開頭就聽見爽朗豪邁的關式笑聲，頓時採訪顯得格外輕鬆。

與志祺和阿滴的經歷相異，關韶文從月領薪資的記者身份開始愛上與人對談，而時代浪潮將他推進，從記者主持棒跨越媒體頻道，開啟個人平台、成立工作室，花了一年半做足準備，正式成為 YouTuber。

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說來有趣，關韶文一直延續至今的興趣喜好，起因於電視台到自媒體的經歷，從腳本撰寫、拍片剪輯到後製作業，沒想到拿著一台 DV 就開啟拍片人生。但他大笑說自己過去從來不喜歡剪片，是廣電系讓他有了這樣的技能，而功力集於一身也在後來持續被應用在喜歡的事物上，憶起大學他大嘆：「畢業的時候，我發誓這輩子絕對不要再剪片，殊不知記者竟然要剪片！大家真的不要亂發誓，發誓的以後都會用到！」

因為抱有熱情所以人生真的少有半途而廢，真要說大概就是「日文」，而關韶文放棄的理由純粹青澀，或許你我都有過 ——「高中選擇第二外語有加分機會」，聊到這裡他笑說不僅只學了一半也根本沒加到分啊，但他坦言現在最想學韓文，韓星持續襲捲台灣，內建主持魂的他就想把韓文學好，除了讀懂對方的語言，也能更瞭解受訪者的心情，為自己添幾分技能。

在自己的創作裡發光，不必經過任何人的審核同意他彷彿知道自己的天空是什麼模樣，在朝著光的方向前進，卸下記者身份後依然陽光樂觀，然而笑臉迎人的背後又是如何面對人生的低潮呢？關韶文語帶溫柔地說道：「不要急，眼神發光很久會累，慢慢來等準備好、想發光的時候隨時可以發光。」

因為明白低谷總比高峰浪濤洶湧，因此他的觀念是設下目標做出改變：「最慘如果就是這樣，那麼明天只會更好，如果已經盡全力還是如此，那就可以沒有遺憾地離開了，因為新的生活總會開始。」

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面對數位時代興起，他只要確定自己在做的事有意義，能開心快樂同時支出平衡，那麼就會堅持做好喜歡的事，恐懼與害怕襲來時，想想未來的自己是什麼形狀，如果方向在那，就去試試看吧！

當自己在發光的時候，別人是能感受到的。

成為時間的主人之後不僅有成就感也更快樂，我們問他哪個學習關鍵字最能代表現在的自己，他認為是〈責任〉，而在這次的 Hahow 系列課程他最有共鳴的是股票投資類型課程。他打趣：「投資一點點的錢來 Hahow 上課，就可以玩股票了哈哈哈哈哈哈！」

關韶文本就有很好的理財底子，但他認為重要的是觀念，現代人對自己的想像豐富完整，時間卻太少，透過線上課程節省時間學自己想學的東西，他坦言想做什麼就去做沒有不行，只要對自己負責，能夠溫飽，每一次的選擇都會是一種成長過程。

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言談至此，回想今天的你正是想像中的樣貌嗎？時代競爭激烈，而「多留一些時間給自己」是關韶文的 2020 期許，把握每分每秒相信自己的目標，往喜歡的方向前進，這是我們看見眼神裡有光的關韶文，讓我們一起把這樣的光芒，帶到螢幕面前，獻給對生活有些迷惘、有著美好想像的你。

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有時猶豫與恐懼是我們想節省時間成本的產物，可當你正走上自己的目標之路，回頭看所謂「遠路」並沒有繞路，都成為一部分自己的特質，無所謂浪費。喜愛的事物、時間的安排當然都是我們需要細思的內容，而我們的所愛會持續多久？感興趣的事物會讓自己長成什麼模樣？這時候只要勇敢就對了。反正「探索」與「自我覺察」愛與不愛都是獲得，你就是無所懼怕的人。

「不做世界規定的樣子，我只活我自己快樂的樣子！」—— 關韶文

還不確定自己可以是怎樣的人，至少開始當快樂的人，願你我的今天，就是那一天。

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