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星宇航空3條航線價格曝光 澳門4天3夜機加酒1.2萬元起

2019-12-11 11:54聯合報 記者魏妤庭／即時報導

星宇航空才剛剛獲准拿到民航運輸業營運許可證，讓不少旅客期待機票開賣的時間到來，但今（11）日早就有粉絲團曝光旅行社開賣星宇航空澳門機票加上酒店4天3夜售價，首航因適逢農曆過年價格為12,400元，最高達到17,100元，但2月後降到7,000元有找。

「星宇航空StarLux粉絲團」FB粉絲專頁曝光旅行社與星宇航空合作包裝機票加上酒店行程價格，1月23日首航團是12,400元，而後續遇上農曆過年則是到17,100元，不過春節過後價格調降到6,900元到8,300元左右。消息一出也引發不少網友討論，直呼「看到就想訂購」、「好想訂」。

除了價格曝光外，星宇航空規畫明（2020）年1月23日會有3航線開航，澳門每日早中晚3班，峴港每天一班早去早回，到3、4月後會增班午去晚回的加班機，屆時一天有2班。檳城則是每日一班早去午回航班，開航後每個航點以每日航班為主，以利商務客。

至於票價部分，據了解，星宇航空針對票價分為LOW、HIGH等2個票價區間，總共有全額、基本、超值、限量等4個等級票價，全額與基本可以免費選擇標準區、前區座位。商務艙隨身行李則可達到14公斤，可攜帶2件手提行李（單件上限10公斤），經濟艙隨身行李則是7公斤。

星宇航空動態備受各界矚目。圖／星宇航空提供
星宇航空動態備受各界矚目。圖／星宇航空提供
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星宇航空StarLux粉絲團曝光澳門機加酒4天3夜行程價格。圖／摘自星宇航空St...
星宇航空StarLux粉絲團曝光澳門機加酒4天3夜行程價格。圖／摘自星宇航空StarLux粉絲團
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票價行李機票星宇航空

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