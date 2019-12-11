星宇航空3條航線價格曝光 澳門4天3夜機加酒1.2萬元起

星宇航空才剛剛獲准拿到民航運輸業營運許可證，讓不少旅客期待機票開賣的時間到來，但今（11）日早就有粉絲團曝光旅行社開賣星宇航空澳門機票加上酒店4天3夜售價，首航因適逢農曆過年價格為12,400元，最高達到17,100元，但2月後降到7,000元有找。

「星宇航空StarLux粉絲團」FB粉絲專頁曝光旅行社與星宇航空合作包裝機票加上酒店行程價格，1月23日首航團是12,400元，而後續遇上農曆過年則是到17,100元，不過春節過後價格調降到6,900元到8,300元左右。消息一出也引發不少網友討論，直呼「看到就想訂購」、「好想訂」。

除了價格曝光外，星宇航空規畫明（2020）年1月23日會有3航線開航，澳門每日早中晚3班，峴港每天一班早去早回，到3、4月後會增班午去晚回的加班機，屆時一天有2班。檳城則是每日一班早去午回航班，開航後每個航點以每日航班為主，以利商務客。