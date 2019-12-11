台灣氣候變遷指標倒數 學者：政府能源政策出問題

2020年氣候變遷績效指標（CCPI）公布，台灣比去年退步三名，變成全球倒數第三。環境品質文教基金會董事長謝英士表示，這對台灣政府是警訊，顯示當今能源政策出問題，一方面太倚賴火力發電，另方面想用來補缺電的綠能政策又太倉促冒進，想用三年做到20年才能做到的事，到處種電，結果對生態、景觀等傷害更大。

CCPI指標日前在西班牙馬德里舉行的聯合國氣候大會（COP25）上發布，謝英士也在現場。他說，政府應思考這種倒數狀況是否可以避免，反省可以更注意的地方，當然也可以說是CCPI對台灣不公平。

謝英士表示，CCPI是用四個測面計分，其中以溫室氣體排放狀況占40%最高，會先看排放總量，再看民眾是否更健康。台灣在這方面為何是全球倒數第二，他表示，民進黨政府2017年宣布到2025年的能源結構天然氣50%、燃煤30%、再生能源20%，煤氣火力發電的比例合計80%，光是看台中火力發電廠產生的碳排放，中部人都快受不了，表現當然差。

「我們的氣候政策錯誤。」謝英士說，CCPI另個測面「氣候政策」，台灣也表現不佳，雖然立了溫管法，但徒法不足以致行，幾乎沒有用，這也是為何溫管法立後，碳總排放都未下降，「政府只是用嘴巴減碳。」

謝英士說，關鍵是我們溫管法是用間接電力來算，是用部門別，將人民等使用端也算入，而非只算直接電力端如台電。使得台電碳排放量明明占全台66%，卻只要付10%的責任，其他56%得由民間負擔。政府雖說這是每人要承擔的責任，但一般民眾在家裡，能省的電其實很少，百貨商家也不可能為減排碳就不開門。

謝英士表示，台積電也被要求減排，說要用綠能，台積電就跟政府說要綠能，但政府又給不出來。政府因為要廢核，產生16%至20%的電力缺口，想以綠電補齊，但方法都是用太陽能種電等，以致田地、埤塘等都拿來種電，最近還發生台糖重電毀林事件，都是錯誤的氣候政策使然。

「綠電當然該發展，但台灣對綠電政策辯論太少，造成錯誤。」謝英士說，以他看來，台灣因為地小，不適合發展太陽光電，其實應該更積極發展其他可能，像國外已有汽車光用外殼就可以發電，還有玻璃建築也可發電，這都是料革命，台灣卻都只用錯誤方法。他建議，政府不要再說2025年一定要怎樣，好的能源政策需要時間。