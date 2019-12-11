新藥臨床試驗 食藥署籲必問七件事

生老病死是人一生必經路途，因疾病治療的過程中，部分患者如癌友會參與新藥研發的臨床試驗，但由於有較高的未知風險，總讓受試者在受試前充滿疑問。衛福部食藥署藥品組副組長吳明美表示，新藥開發的臨床試驗首重「安全性」、「劑量」與「療效」，且在人體試驗前都已先經過動物試驗完成，民眾與患者參與前有試驗目的等「必問七件事」，她並舉自己父親就曾接受過臨床試驗，建議可多詢問並確認自身權益。

食藥署藥品組科長張連成表示，患者因疾病種類不同與嚴重程度等，並得符合條件限制才能參與臨床試驗，而考量新藥試驗的未知風險並保護受試者，有意願的受試者務必了解七件事：臨床試驗的目的、過程將發生什麼事、可能的不良反應、身體狀況是否符合、益處及預期效果、是否需花錢、不參加有其他治療方法等。來了解其意義、危險性與生活上可能造成的不便等

此外，張連成說，受試者同時也得掌握自身權益。如參與臨床試驗後可隨時退出、可隨時詢問主持人有關試驗的任何問題，而受試過程中其個人資料與隱私會獲得維護外，原有的合法權利也不受影響。

吳明美說，去年度新藥申請臨床試驗案共331件，其中以癌症藥物為多，其次為三高、氣喘等疾病藥物。而現在醫藥技術發達，試驗團隊進行臨床試驗前，計畫書須經食藥署與院內人體試驗倫理委員會審查外，並會針對受試者身體狀況進行評估，如肝功能差、心律不整者可能不適用某試驗，民眾不用再有臨床試驗就是白老鼠的迷思。