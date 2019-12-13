人物專訪—— 張藝、Yutopia 李瑜、Zzifan_z：讓興趣與生活同行

「你持續到今日的『興趣愛好』是什麼？你花多久時間在這件事上？」看到這題，你能馬上想出自己的答案嗎？如果你有明確的興趣愛好，卻細思不出自己投入的時間，那恭喜你和以下創作者：張藝、Yutopia 李瑜、Zzifan_z 一樣，有著自己的精神時光屋。

熱愛一件事的症狀如下：會在當下用盡辦法榨出時間，而在事後想不起當時投入多少心血，只知道自己的喜歡已經持續很久很久。有些興趣會持至今日、有些不得已放棄，可無論如何那些用心學習的收穫，都將跟著自己往後的時間一同前行。

而張藝、Yutopia 李瑜、Zzifan_z，將如何談及自己的熱愛？讓我們去看不同的興趣火種是如何點燃，又如何護著不讓它熄，甚至成為生活的柴薪，最終燒亮成每個人眼神裡的熠熠火光。

詭譎植人張藝：不平凡的日常，沒放棄過的花草狂熱如果你看得懂以下這幾個詞：「發芬、藝寶包、植不起來實驗室」 ，恭喜你已經是「藝家人」之一。可以是滑雪醫生娘、也可以是上原亞藝，想要是誰就是誰，是張藝 Instagram 吸引人追蹤的原因。無論你是否看過他的創作，個人風格強烈的他，來到我們的專訪現場表示，自己堅持到現在的熱情所在沒有之一，就是植物。

圖／Hahow 好學校 提供 分享 facebook

從國小跟阿公一起去花圃澆花，興趣的種子從此埋進心中，升高中時想選讀森林科，因分數不夠而讀了廣告設計，看似先走上其他軌道，可真正熱愛的事情終究會殊途同歸。大二搬家後的張藝終於擁有自己的小陽台，第一次在陽光下抽芽被人看見，就是《植不起來實驗室》的開始。

「那想問張藝持續熱情的原因是什麼呢？」「趕鴨子上架，他們請我一週要上一部片。」「你這樣說前東家是可以的嗎？」「可以啊，因為真的就是這樣。」

猝不及防聽張藝以一個抱怨的起手式開頭，沒想到後續是一段自我要求的心路歷程。

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張藝表示，因為一心想著要在節目中追求傳達正確資訊，與更深入瞭解植物的分支，讓他開始學習花藝、借閱相關書籍找資料等，都是張藝因為對植物的熱愛而鋪開了更廣的學習地圖。也因為他的用心經營，讓自己被更多人看見與喜愛。

最後張藝補充道：「當然，最重要的還是對這事有興趣，不然無論如何也不會出現《植不起的實驗室》 第二季，那何來的第三季。」

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不同於這世界對牡羊座標籤是三分鐘熱度，張藝喜歡一件事就是不停投身進去，若真要說起一件半途而廢的事，張藝答道：書法。

也因為自己努力嘗試以後，發現自己並不適合而得出了一個感悟：「人生到了某一個階段，應該選擇自己有興趣且有自信的地方繼續鑽研，而不是什麼都想學。」

而在 Hahow 系列課程中，張藝表示自己想選擇的關鍵字是〈獨處〉，其中〈創作你的療癒香草茶！百種風味搭配邏輯〉這堂課更是直接被張藝相中。提及選擇的原因，主要還是與熱情所在重合，平時張藝便有燒雪松、鼠尾草的薰香習慣，接下來便想嘗試以服用花草的方式療癒自己。有感於現代人生活太過緊張，透過植物安定自己，是張藝覺得相當有用的方法。「你會感受到暫時將一個空間歸零的安適感，不急著追求變好，先讓自己平靜下來。」

不用追求對，要追求「沒錯」 因為對只有一種解答，可是「沒錯」有很多種

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回顧自己的 2019 張藝說「做了很多事，給過！」尤其清大 TED 的那場演講，更是張藝心中的一塊重要里程碑。迎接 2020，張藝想告訴大家就追求沒錯吧，給自己機會去嘗試，試了才會知道自己喜不喜歡，找到喜歡的就繼續發展下去。

而無論你在世界的哪處、在生命的哪個階段，值得探索的事物每一刻都在抽芽叢生，或許今天就是那一天，不用急著定下自己的明確去向，但「面對生活，尋找問題解方的過程，就會眼神閃閃發光。」2020 記得告訴自己：不貪多、不心急，只要因為一件事想尋找解答，就是眼神發光的開始。

放棄成就堅持，舉手投足的時尚靈魂：Yutopia 李瑜從米蘭回到台灣，標緻的東方臉孔一手撐起個人品牌，成為時尚界意見領袖，她是 Yutopia 李瑜。

自小就喜歡表演，舉凡鋼琴、唱歌她都試，而這樣的熱愛到了網路社群興起有了轉變，歷經奇摩家族、無名小站的時代，Yutopia 開始將文字作為思想上的展演，把腦海的想法策展成圖文型態。內容形式的傳遞成為一種習慣，她仍是熱愛表演的人，只是身份從孩童時期的鋼琴手，到攝影助理、採訪編輯，轉換為 blogger 又成為我們口中的 influencer。角色多重，但都是同一個觀念：以熱情演繹自己喜歡的表演。

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不要小看半途而廢，人生所有的經歷都不會白費談吐之間她的眼神彷彿在發光：「真心喜歡一件事真的會廢寢忘食，當你埋頭編輯、剪輯，有時候甚至會忘了時光流逝，一瞬間天就黑了。」看似不間斷地延續內心所愛，其實她也曾經半途而廢、割捨學了十來年的鋼琴。她說這難免沮喪，但生命中播下的種都會為自己留下重要的軌跡，尤其時尚是一個高度注重美感和敏銳度的產業，因此音樂感知恰好成為維繫美感的重要元素，也讓後來的作品獨樹一幟。靈魂中彷彿留著音符的血液，面對時尚氛圍、故事與影像敘述的延伸，Yutopia 總會在各種藝術與場域中展現自己的獨特魅力。

被社會加註了 KOL 的標籤後，現階段的人生有什麼挑戰？她不諱言地笑說，即便現在 31 歲仍有著徬徨，歷經許多角色的轉變，比起「成功」，她反而更在意卸下光環、職稱、頭銜後的自己剩下什麼。Yutopia 帶著幾分謙虛和爽朗地說：「其實我們並不是隨時都擁有希望、夢想、愛與勇氣阿，有時候我也想要喜歡每天的自己。」面對挑戰她很坦然，也正在練習不受人影響地走在自己的道路上，學習放慢步調、定義屬於自己的成功，讓生活周遭的感受與觸動找回李瑜是誰，走自己選擇的路。

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心有所嚮，才能往想要的方向前進不約而同地與張藝都是牡羊座的她，自嘲 creative 的天性讓她是個混亂創造者，因此今年想給自己的學習關鍵字是〈獨處〉。生來是獨生女的她長大後才發現，每天都一定需要獨自做某些事、與自己對話相處才能讓能量回流，因此把生活環境打理好、每天看到舒心的場域，一堂〈生活要清爽：讓空間煥然一新的整理收納課〉恰巧契合了她目前正在搬新家的需求。

時尚產業看似是從外在著手的領域，然而 Yutopia 的舉手投足由內而外地將時尚貫穿於一身，她說時尚應該是從自己最好的狀態開始發生，從注重自己、尊重自己開始，用心地打理內外之餘，從每一個吃東西的細節到你對生活的選擇所產生的決定，那就是影響一個人的時尚態度。

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那麼如何延續這樣眼神發光的底氣呢？ 「熱情與信念。」雖說老套但確實是她持之以恆的必要元素：「另外經濟支柱也是很實際的，瞭解現實後，才能在現實允許的狀態下將熱情發揮到最大極限。」生命持續在衝撞，她自認從前太貪心，什麼都想做反而本末倒置，因此決定卸下社會附加給她的期待與標籤，找回更多自我對話的機會，在衝刺又不斷跌倒的過程中維持平衡，去做真正想做的事。

「我很感謝自己透過放棄，去成就真正的堅持。」

生活裡還有許多課題在等，而持續完成心之所向、不悖初衷是她的目標，面對 2020 的來到，她給了這樣的期許：「沒有人是完美的，與其追求成為完美的人，不如做最快樂開心的人。」迷惘有時，低潮有時，盡全力為自己的興趣與喜好負責，無論社會給予的頭銜是部落客又或者意見領袖，「Yutopia 李瑜」的氣場都已足以撐起自己的個人風格與時尚。

寡言溫柔者的發光秘密：在現實世界，睜開子凡筆下的閃亮少女眼自 2015 年開始經營插畫品牌 Zzifan_z 的少女系插畫家子凡，將以迥然於前面兩者的面貌，告訴大家他如何定義自己的「發光」。

不多話、不太主動出擊，貓咪似的雙子座觀察家性格，如何在這世界找到表達自我的方式？子凡以日系粉嫩氛圍分享著自己的小故事，同時療癒你的生活，不知不覺間，你就會愛上畫面裡少男少女眼裡的星星。

畫裡的人們因為戀人而眼神發著光，現實的我們又因為什麼原因而閃亮呢？

相信關於「發光」這個詞，不會只是善於表達者的專屬皇冠，總會有一種方式，也能讓安靜觀察者閃耀在眾人面前。

家中有著一狗兩貓、一整架漫畫書的陪伴，聲線柔和的子凡回答 Hahow 的問題時，總是靦腆笑著重複提及自己個性溫吞，而這也是自己目前面臨的最大挑戰，因此有著想要讓自己工作更有效率的想法。

2020 的願望就是搬出去，與三五好友們一起在工作室裡工作，嘗試上下班規律的那一天。

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子凡的亮眼配方：給我更多鼓勵、看到更多優點吧！

面對這次 Hahow 品牌活動安排的系列課程關鍵字，從責任、靈感到健康等等不一而足，子凡跳過了自己課程〈畫你、畫他、畫我們的人物頭像〉所在的〈靈感〉系列，抓周般挑了〈自信〉這個詞。

追問他怎麼不選〈靈感〉呢？子凡摀著臉笑說自己實在是不擅長自我推銷，所以想利用過往的生活經驗，歸納出他對「自信」這個詞最有感的原因：「自信是分成內外的，內在的要靠個人去發掘自己的優點，以前沒自信時會一直看到缺點，像是覺得自己做事太慢、沒效率，可後來我會發現自己慢的原因是細心、不出錯。所有性格都是一體兩面，要找到屬於自己的優勢，就能把事情越做越好，這就是一個正向的循環。」

他笑著說，如果有人以指責的方式希望自己進步，反倒會對自己造成反效果，所以說：「只要稱讚我，我就會越做越好喔！」

可這世界如此調皮，萬一不能一直被稱讚，挫折也隨之而來該怎麼辦？子凡表示，除了發現自己的優點，以他的工作內容來看，無論是保持發光、還是渡過挫折的長夜，對他來說「最重要的是耐心，要讓自己能夠堅持到讓自己閃耀在鏡頭前的那一刻。」

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訪談接近尾聲，子凡此時停頓了一下，突然忘記想好的答案是什麼，便轉身向身後女友求助，眼看子凡女友笑得無奈也無言，那一刻你會發現，「被人好好愛著與支持著」雖然不是這次子凡訪談裡的任何一題答案，卻是與走向發光與保持耐心同等重要的元素吧！

或許是產業使然，三位被訪的創作者，興趣與生活之間都緊密得不可切割，即便放棄的事物也有所獲得。要讓熱情所在同時是喜歡的工作，需要的可能不只是知道自己要什麼，是連探索過程中遇上不愛的事物也不害怕、是連放棄的經驗也珍惜著。

讓今天就是那一天，無論以後的你需要的會是「沒錯」、「熱情」，還是「耐心」，至少踏出第一步的瞬間不要再等了。從今天起，邀請自己成為住進精神時光屋的人吧！有一天你也會告訴他人、告訴自己，熱愛一件事已經很久很久。

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