學者估今天破去年來台旅客紀錄 觀光局長這樣說

前天下午，日籍旅客14年來首度突破200萬人次，有觀光學者預估，來台旅客突破去年1106萬6000人紀錄就在今天。對此，局長周永暉說對數字沒有預測，現在就是「努力收網」階段，內部人員估13日前後有機會。

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰說，據移民署提供資料，截至今年11月，累計有1071萬6000人來台，尚缺35萬就達到去年1106萬6000人次紀錄，若以12月平均每天3萬5000人次預估，只要11天時間，也是今天就有可能破關。

至於今年來台旅客總人次就，他估計，今年11月陸客數為9萬4000人次，預估12月預估在9萬人次上下，比去年同期少了14萬。估計非陸客方面會成長10%，也就是12月可能增加9萬非陸客人次。一來一往下，從去年同期的數據，預估12月來台旅客預估為107萬5000人，相加之下共1179萬1000人，來台旅客數將近1180萬。

黃正聰的預估與上個月交通部長林佳龍出席ITF台北國際旅展開展時，預計今年來台旅客將突破1180萬人次，較去年成長7%的成績，可以說是相當接近。

不過據了解，截至目前還沒破去年來台旅客紀錄。本報記者試算，因為今年11月9日，來台旅客來到1000萬大關，保守估計以每天至少3萬旅客來台計算，15日能達到1106萬人次，16日就會破1109萬人次。

對此，觀光局說中旬這個時間點跟局內預估得差不多，不過因為12月是大月，聖誕節跟跨年有刺激旅客來台效果，有望在13日甚至12日就突破去年紀錄。至於今年整年來台旅次的預估，內部人員透露，以往11月和12月會有超過百萬的人次，以15日破1107萬來看，還剩半個月，也就是50萬，相加起來看好會突破1150萬人次。