台大主持全台首間醫學認證實驗室 發現肺癌的基因秘密

生技醫藥產業是我國5+2產業之一，行政院曾提出願景，盼明年新藥、高值醫材營業額突破6500億元。台灣大學醫檢系教授俞松良在科技部2011年啟動的生技醫藥核心平台計畫下，在台大成立藥物基因體實驗室，協助我國企業和研究單位投入癌症病因研究、新藥開發等，發現台灣女性罹肺腺癌的原因和歐美不同；台灣年輕女生易因基因突變罹癌，原因和年長者不同。

科技部今天邀俞松良發表執行成果，俞松良說，藥物基因體實驗室是國內學術界唯一取得ISO15189醫學實驗室認證的實驗室，已吸引產學投資金額5200萬元。

俞松良說，此實驗室支持中研院和長庚醫院投入美國前總統歐巴馬提出的「癌症登月計畫」，研究台灣人罹新興癌症的成因，發現年長及年輕女性罹肺腺癌原因不同。年長者常因環境因素，例如塑化劑汙染，但若30幾歲就罹癌，可能是體內的APOBEC基因突變所致。有關團隊另發現，台灣女性罹肺腺癌原因和歐美不同，台灣罹肺腺癌女性有97%不曾抽菸。台大前校長楊泮池也主持東亞第一個肺腺癌蛋白基因體研究，發現台灣病患特有的突變形式。

俞松良說，藥物基因體實驗室也助提升精準醫療水平。精準醫療是將人體內的基因、蛋白更細緻分類、分析，科技部次長謝達斌表示，這樣的研究方式嫁接到醫療實務，能促進醫師正確給藥，不但提升病人服務和整體療效，也降低健保開銷。精準醫療由美國前總統歐巴馬提出，尤其強調癌症的精準醫療。

俞松良說，大數據持續發展，供科學家比對健康人與一般人的基因，找出兩者的排序差異，並提供用藥指引。基因的基礎研究和檢測，能協助科學家預言人體健康，對預防醫學做出貢獻。