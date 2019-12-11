親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

汪喵網紅超吸金！科學說話：淪陷不是你的錯

哲學普及蒸蒸日上，哲學系卻步步危機？

衛生所公費流感疫苗傳告罄 原來是上頭管控太嚴謹

2019-12-11 10:53聯合報 記者陳婕翎／台北即時報導

第二階段公費流感疫苗開打才剛進入第四天，臉書「公衛筆記」卻湧入留言，台東成功、桃園平鎮等衛生所反應疫苗告罄用光。對此，衛福部疾管署說，部分衛生所出席疫苗不夠用，是因民眾對於疫苗的接種興趣超出預期，衛生局又管控配送太嚴謹，全國疫苗沒缺貨狀況，已告知各地衛生局調整配送。

針對衛生所陸續「斷貨」，疾管署副署長羅一鈞表示，目前了解是因衛生局疫苗管控較為嚴謹，但民眾至部分衛生所接種需求高於衛生所獲配送量，以致無法銜接民眾接種速度，相關衛生局已掌握情事並將立即補充疫苗配送量。

今年第二階段公費流感疫苗接種熱烈，羅一鈞說，開打首日在周日，就施打出8萬多劑，第二天更是打出26萬劑，超乎預期，目前仍有202萬劑可供接種，全國沒有缺貨情形。

羅一鈞說，縣市衛生局給衛生所的疫苗基本上是一周配送一次，主因為如果太多疫苗湧到衛生所，冰箱不夠大，庫存也會無法消化，疫苗不易保存。得知衛生所的反應後，各地衛生局目前已經陸續盤點轄區所有衛生所，將提前配送。

羅一鈞表示，預計明年1月冬季流感才會進入流行期，65歲以上長者或學齡幼兒為流感高危險群，感染後較易引發肺炎、腦炎、心肌炎等嚴重併發症，應儘速接種流感疫苗。可透過疾管署「流感防治一網通」網頁( https://antiflu.cdc.gov.tw/ )了解住家附近合約院所相關資訊，避免白跑一趟。

國內類流感就診人次緩升，疾管署籲請符合第二階段公費流感疫苗接種條件的民眾，盡速至...
國內類流感就診人次緩升，疾管署籲請符合第二階段公費流感疫苗接種條件的民眾，盡速至合約院所完成接種。 本報資料照片
分享

衛生所流感疫苗衛生局

延伸閱讀

今年流感已11死 老少快打疫苗

我國類流感就診人次緩升 10月至今11人因流...

三年來復發瘧疾首例 50歲女台商境外移入感染

天冷… 8萬人搶打流感疫苗 創假日新高

八萬長者幼兒搶打流感疫苗 周日開打人數創新高

老幼公費流感疫苗開打 首日逾8萬劑創假日新高

相關新聞

一堆人穿錯！ Uniqlo部長曝發熱衣「正確穿法」

2019-12-11 09:47

找路都用手機不用導航機了？ 網友曝秒選手機原因

2019-12-11 10:33

明年元旦看日出時刻表出爐！本島太陽最早出現在這兩處

2019-12-11 10:18

公費流感疫苗傳出缺貨？ 陳時中：貨量充足、待調配

2019-12-11 09:49

台灣氣候變遷指標倒數 學者：政府能源政策出問題

2019-12-11 11:32

新藥臨床試驗 食藥署籲必問七件事

2019-12-11 11:30

學者估今天破去年來台旅客紀錄 觀光局長這樣說

2019-12-11 11:16

減碳台灣倒數第三 環保署：評比方式不公平

2019-12-11 11:12

熱門文章

2019年「35間熄燈名餐廳」！ 名單滿滿都是回憶

2019-12-10 18:40

走進台灣診所 日本作家驚嘆：古早味彷彿讓人回到兒時

2019-12-10 15:52

台鐵花東實名制 17日起每天六班常態實施

2019-12-10 18:26

好市多烤雞吃不完怎辦？ 她自創超狂料理法網狂讚

2019-12-10 18:30

國家機器告白正夯！他上合歡山示愛「雅婷看到了嗎」

2019-12-10 15:29

設施無限暢玩！ 兒童新樂園「一日票」優惠至12月31日

2019-12-10 12:41

新人求婚車卡太平山 遇「霸王拖吊」要1萬4700元怒投訴

2019-12-10 15:21

周日起熱得像夏天！ 吳德榮：高溫上看30度

2019-12-11 07:12

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top