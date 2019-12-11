衛生所公費流感疫苗傳告罄 原來是上頭管控太嚴謹

第二階段公費流感疫苗開打才剛進入第四天，臉書「公衛筆記」卻湧入留言，台東成功、桃園平鎮等衛生所反應疫苗告罄用光。對此，衛福部疾管署說，部分衛生所出席疫苗不夠用，是因民眾對於疫苗的接種興趣超出預期，衛生局又管控配送太嚴謹，全國疫苗沒缺貨狀況，已告知各地衛生局調整配送。

針對衛生所陸續「斷貨」，疾管署副署長羅一鈞表示，目前了解是因衛生局疫苗管控較為嚴謹，但民眾至部分衛生所接種需求高於衛生所獲配送量，以致無法銜接民眾接種速度，相關衛生局已掌握情事並將立即補充疫苗配送量。

今年第二階段公費流感疫苗接種熱烈，羅一鈞說，開打首日在周日，就施打出8萬多劑，第二天更是打出26萬劑，超乎預期，目前仍有202萬劑可供接種，全國沒有缺貨情形。

羅一鈞說，縣市衛生局給衛生所的疫苗基本上是一周配送一次，主因為如果太多疫苗湧到衛生所，冰箱不夠大，庫存也會無法消化，疫苗不易保存。得知衛生所的反應後，各地衛生局目前已經陸續盤點轄區所有衛生所，將提前配送。