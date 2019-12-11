金門澎湖訂位太滿！過年第二波加班機17日開賣

為應民眾春節返鄉及旅遊需求，交通部民用航空局今天宣布，目前需求較高的金門及澎湖航線已規畫第二波加班機，總計提供1萬216個座位數，12月17日下午6時至8時統一開放訂位。

民航局說，明年春節離島管制航線（澎湖、金門、馬祖）已分別於11月26日至28日起開放正班機及第一波加班機訂位，航空公司已依據旅客訂位及需求情況規劃第二波加班機，其中金門航線提供4322個座位數，澎湖航線提供5894個座位數，總計提供1萬216個座位數；至於馬祖航線部分，目前大部分航班仍尚有空位。

民航局說，為盡早掌握旅客訂位情形及加速清艙作業，以利規畫後續加班機運能，訂票日回歸正常機制於三日內完成開票，例如12月17日訂票者，應於12月19日前完成開票，提醒旅客應注意開票期限，以確保自身權益。

民航局提醒，該次春節假期，於尖峰時段明年1月22日至27日台灣出發往離島方向，以及1月27日至2月2日離島出發回台灣方向之機票，均會加註「限當日當班次有效」及「逾期作廢」之使用限制，使有限空運資源獲得更有效之利用。退票期限規定亦為「最遲於航班起飛前辦理退票」，如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，另提醒旅客避免重複訂票，如須退票時，航空公司將依機票使用規定收取票價10%之退票費用。

民航局說春節期間尖峰日期及時段之航班需求大，但離峰時段及方向之航班多仍有空位，為省除民眾訂位及等待候補機位之時間與辛勞，建議民眾於無法取得首選航班機位時，可考慮其他次佳日期或離峰時段優惠機票航班。此外，亦建議居住本島之家人可安排離島鄉親來台團圓，除可免去訂位困擾外，避開擁擠人潮外，亦可享有機票之優惠。

民航局提醒民眾務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補；搭機當日亦請提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以順利搭機返鄉團圓。