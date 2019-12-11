癌友換用生物相似藥好嗎？ 名醫籲充分評估和告知

「醫師，換成這個藥，會比較好嗎？」眾多生物相似藥劑陸續問世，因價格低於原廠生物製劑，最近一年多來，許多癌友面臨換藥困境，乳癌防治基金會董事長張金堅建議，醫師在換藥時，務必告知詳細訊息，才能避免醫療糾紛。

對於生物相似藥進入台灣市場，張金堅抱持樂觀其成的態度。他說，基於市場商業機制，良性競爭，生物相似藥一旦進入市場，原廠生物製劑藥費就跟著下降，而病人用藥也多了一種選擇。

不過，台灣在生物製劑藥物交換使用上，迄今仍無明確規範，甚至擴大、外推生物相似藥的適應症，這與歐美先進國家作法背道而馳。張金堅舉例，生物相似藥的適應症從乳癌擴至胃癌，「能否確保癌友用藥權益，似乎打了一個大問號。」

張金堅說，如果使用原廠生物製劑一段時間，因為醫院更換藥物，或其他原因，使得病人必須換用生物相似藥，「這是相當危險的事」，換藥之後，很難預料療效及安全性。

張金堅以美國為例，如果要將原廠生物製劑換成生物相似藥，必須重複更換三次，在原廠生物製劑使用兩個療程後，換成生物相似藥兩個療程，再使用兩療程的原廠生物製劑，此時再換成生物相似藥，作法相當繁複，目的在於觀察病人換藥之後的療效與安全性。

此外，生物製劑結構複雜，一般可區分為第一級至第四級，張金堅比喻，第一級就像一根小螺絲丁，但進化至第四級，就成了一台巨大的噴射機，顯示生產過程極為複雜。

此外，蛋白質為生物製劑主要成分，打入人體後，最怕引起強烈的免疫反應，在癌症治療上，常與其他藥物合併使用，張金堅擔心，如果換成生物相似藥，有可能引起更強的免疫反應。