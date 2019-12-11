找路都用手機不用導航機了？ 網友曝秒選手機原因

科技日漸發達，手機的功能越來越多，拍照功能甚至快取代相機，而手機導航則是在迷路時的好夥伴。一名網友因朋友看到車上的導航機講的一句話而十分在意，於是他上網提問，大多數人是否使用手機導航而不再使用導航機。

一名網友在「mobile01」發文，前幾天他開車載一位朋友，朋友看到車上的導航機飄了幾條街才抓到訊號，便說了句「現在的人開車多數用手機導航，不用導航機了」，他則被動地回應，手機正在用藍芽連，播放車上的音樂。

沒想到回家後，這句話卻在他腦海裡揮之不去，他也表示導航機的圖資只有出遠門時才會更新，於是詢問網友們，現在大多數人是否都用手機導航而不用導航機，希望能解決他的煩惱。

多數網友認為手機比導航機功能還多且方便，「至少我週遭的人不再買導航機了，我本身也是，現在也是用舊手機，裝個導航APP，更新方便又可以開個Google Map看即時路況、一起出遊時大家的位置...等，功能太多了，我是不會再考慮導航機了」、「我至少在兩位專家的頻道裡頭看到多餘或無用的汽車配備項目裡頭就有汽車專用導航及天窗等等，光是圖資更新就很麻煩了，所以我相信」。

有網友認為手機定位快且免費，絕對比導航機好「準確度，說真的，手機不會比較差，手機會發生的定位問題，導航機也會，但手機的定位速度真的很快」、「手機導航定位快又準，還有即時路況更新，幾乎都可以避開塞車路段，出國旅遊租車也可以直接使用手機導航，我之前的車用導航機，大概5年前就退休了」、「手機的能耐早就超越導航機了，光是語音導航、實時路況，商家索引就一巴掌打飛導航機，重點是，這些軟體基礎建設還免費」。

不過也有些網友認為導航機有些地方是手機無法取代的，「車機還是有一些點，是難取代的，就是與車的結合帶來的方便性，但就準確率這點，已經完全無法比了」、「專用車機或車內下載導航軟體好處就是不用開網路，可以靠純GPS導航，到偏遠地區網路訊號弱的話就相當實用，手機導航缺點就是得開網路才能定位精準，且沒有測速照相提示以及導航時時速公里顯示」、「車機GPS訊號會稍微強些，因為有針對自己配合的衛星訊號增強吧，但缺點就是沒連結網路，無法自動規劃路線時閃避堵車路線」。