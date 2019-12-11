老師久站腿爆青筋無力遠行 微創手術回春了

宜蘭一名48歲的老師，因為久站教書，下肢嚴重靜脈曲張，經常有雙腿腫脹、痠麻，以及晚上腳抽筋的困擾，每到晚上，腿部的不適，常讓他無法好好入睡，連出遠門都無法盡興，影響生活品質。

在羅東博愛醫院心臟血管外科主任賴韋良建議下，他接受新式微創手術「靜脈內黏膠閉合術」後，不只解決多年困擾，也為宜蘭創下首位成功案例，這名老師恢復良好，不僅不再為雙腿腫脹、疼痛、走不遠而困擾，也開始可以輕鬆為自己安排旅遊，大大提升了生活品質。不再為雙腿不便行走而感到沮喪。

羅東博愛醫院指出，靜脈曲張疾病肇因於下肢靜脈血管之靜脈瓣膜病變，使血液無法順利回流至心臟，當血液淤積於下肢，症狀輕微者腿部看得到青綠色蜘蛛紋路，嚴重者則血管膨脹，且血管呈蚯蚓狀，並從皮膚表面突起，甚至皮膚發炎、搔癢、色素沉著等，或形成無法癒合的傷口，更嚴重的靜脈曲張讓病人腿部腫脹、疼痛，無法輕鬆行走，甚至可能因此形成血栓，而對心肺功能構成威脅，必須仰賴手術方式治療。

賴韋良指出，傳統治療嚴重靜脈曲張的手術以破壞靜脈組織、結紮或抽離靜脈的方式來緩解症狀，但因為手術時需全身麻醉、傷口多、恢復不易，且因為仍需破壞靜脈組織，近年來已逐漸被靜脈內雷射手術取代，僅管如此，術後還是必須穿著醫療級彈性襪。

賴韋良表示，彈性襪透過漸進式壓力幫助病人增加下肢的血液循環，術後除了睡眠時間可以脫掉之外，其餘時間必需天天穿著，且至少需穿著1個月，以防復發，若平常需要長期久坐、久站，1個月後建議繼續穿著彈性襪，這對穿不住彈性襪的病人來說，並不輕鬆。